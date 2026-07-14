Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'in, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun transferinden vazgeçtiği belirtildi.

Serie A devi Inter'in, transfer gündemine gelen Wilfried Singo ile ilgili kararını verdiği konuşuluyor. Sakatlıkların da etkisiyle beklentileri karşıulayamayan oyuncu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla mücadele etti.

YÜKSEK MAAŞI ENGEL OLDU

İtalyan basınında yer alan habere göre; Inter, 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan kazandığı maaşı (yıllık 4,8 milyon euro garanti ücret) öğrendikten sonra transferden vazgeçti.

Wilfried Singo'nun, Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 29 maçta görev yaptı. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Singo, sahada kaldığı 1557 dakikada 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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