Türkiye Gazetesi
Inter'in Galatasaraylı yıldız için kararı: İtalyanlar sebebini duyurdu
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'in, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun transferinden vazgeçtiği belirtildi.
Özetle DinleInter'in Galatasaraylı yıldız için kararı: İtalyan...
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Spor az önce
Inter, Wilfried Singo'nun Galatasaray'dan kazandığı maaşı öğrendikten sonra 25 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçti.
- Inter'in transfer gündemine kısa bir süre gelen Wilfried Singo ile ilgili kararını verdiği belirtiliyor.
- İtalyan basınında yer alan habere göre; Inter, 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan kazandığı maaşı (yıllık 4,8 milyon euro garanti ücret) öğrendikten sonra transferden vazgeçti.
- 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 29 maçta görev yaptı.
- Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Singo, sahada kaldığı 1557 dakikada 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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Serie A devi Inter'in, transfer gündemine gelen Wilfried Singo ile ilgili kararını verdiği konuşuluyor. Sakatlıkların da etkisiyle beklentileri karşıulayamayan oyuncu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla mücadele etti.
YÜKSEK MAAŞI ENGEL OLDU
İtalyan basınında yer alan habere göre; Inter, 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan kazandığı maaşı (yıllık 4,8 milyon euro garanti ücret) öğrendikten sonra transferden vazgeçti.
GALATASARAY PERFORMANSI
25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 29 maçta görev yaptı. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Singo, sahada kaldığı 1557 dakikada 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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