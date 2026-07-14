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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun önüne çöp atılması sebebiyle başlayan tartışma akılalmaz bir şiddet olayına dönüştü. İstasyonun kapısını yumruklayan 7-8 kişilik yabancı uyruklu grup, durumu uyarmak için dışarı çıkan 2 acil tıp teknisyenini acımasızca darbederek yaraladı. Saldırganların cebinden kesici alet düştüğünün iddia edildiği ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan çirkin saldırının ardından yaralı sağlıkçılar tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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