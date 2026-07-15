Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen 14 Temmuz Ulusal Gün resepsiyonu, bu yıl diplomatik temasların ötesine geçen renkli anlara sahne oldu. Haftalar önce sosyal medyada başlayan esprili "Erik Dalı" düellosu gerçeğe dönüşürken, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde karşılıklı oynadı. İki büyükelçinin neşeli performansına resepsiyona katılan çok sayıda yerli ve yabancı davetli de eşlik etti.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin mayıs ayında düzenlenen resepsiyonda "Erik Dalı" eşliğinde Ankara havası oynaması sosyal medyada büyük ilgi görmüş, bunun üzerine Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de resmi sosyal medya hesabından Van de Velde'yi 14 Temmuz resepsiyonunda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile karşılıklı "Erik Dalı" oynamaya davet etmişti.

Büyükelçi Dumont da daveti alıntılayarak, "Sevgili dostum, ben hazırım" mesajını paylaşmıştı.

Ankara’da beklenen düello! Büyükelçiler sahnede Erik Dalı ile coştu, renkli anlar kamerada

BEKLENEN BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Beklenen buluşma Fransa'nın Milli Gün resepsiyonunda gerçekleşti. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan "Erik Dalı"nın yorumcusu Ömer Faruk Bostan, sevilen Ankara havasını seslendirdi. Müziğin başlamasıyla Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde de sahneye çıkarak karşılıklı oynadı.

Ankara’da beklenen düello! Büyükelçiler sahnede Erik Dalı ile coştu, renkli anlar kamerada

GECEYE DAMGA VURDU

Diplomasi protokolünün yerini oyun figürlerine bıraktığı anlarda iki büyükelçi zaman zaman birbirlerinin figürlerine karşılık verirken, salondaki davetliler de alkışlarla eşlik etti. Resepsiyona katılan çok sayıda yerli ve yabancı davetli cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı. Yaklaşık birkaç dakika süren "Erik Dalı düellosu", geceye damga vuran en renkli anlardan biri olurken, sahnedeki dostluk görüntüleri davetlilerden büyük alkış aldı.

Ankara’da beklenen düello! Büyükelçiler sahnede Erik Dalı ile coştu, renkli anlar kamerada

Büyükelçilerin Ankara havasındaki buluşması, haftalar önce sosyal medyada başlayan esprili meydan okumanın da mutlu sonu oldu.

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