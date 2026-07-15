Gurbetçi ailenin acı sonu: Hurdaya dönen otomobilden sadece 1 kişi sağ çıktı
Nevşehir'de refüje çarparak devrilen yabancı plakalı otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Almanya'dan memleketleri Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen gurbetçi ailenin kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kazada Fadime E, Orhan E. ve Boran E. hayatını kaybetti.
- Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
- Hayatını kaybedenlerin Almanya'dan memleketleri Kayseri'ye geldikleri öğrenildi.
- Kaza Kırşehir-Kayseri kara yolu Türkeli beldesi girişinde meydana geldi.
Nevşehir'de, Kırşehir-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan Ahmet E'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Türkeli beldesi girişinde refüje çarparak devrildi.
3 KİŞİ CAN VERDİ
Haber verilmesinin ardından kaza yerine, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kontrollerinde araçta bulunan Fadime E, Orhan E. ile Boran E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
ALMANYA'DAN MEMLEKETLERİNE GELİYORLARDI
Trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği ailenin, Almanya'nın Köln şehrinden memleketleri Kayseri'ye ulaşmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.