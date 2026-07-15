Nevşehir'de refüje çarparak devrilen yabancı plakalı otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Almanya'dan memleketleri Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen gurbetçi ailenin kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de, Kırşehir-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan Ahmet E'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Türkeli beldesi girişinde refüje çarparak devrildi.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Haber verilmesinin ardından kaza yerine, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kontrollerinde araçta bulunan Fadime E, Orhan E. ile Boran E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

ALMANYA'DAN MEMLEKETLERİNE GELİYORLARDI

Trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği ailenin, Almanya'nın Köln şehrinden memleketleri Kayseri'ye ulaşmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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