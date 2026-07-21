Samsung, Barclays ile iş birliğine giderek Visa altyapısıyla çalışan dijital kredi kartını duyurdu. Apple Pay ile rekabeti güçlendirmeyi hedefleyen şirket, kullanıcılara nakit iadesi ve çeşitli ödüller sunacak.

Değişen dünya teknolojileriyle birlikte rekabet artarken şirketler, yaptıkları iş birlikleri sayesinde sektörde öne çıkmaya ve küresel rakipleriyle mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Samsung'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Küresel teknoloji devi Samsung, Apple'ın geliştirdiği temassız mobil ödeme ve dijital cüzdan hizmeti Apple Pay'e rakip olmaya hazırlanıyor.

Merkezi İngiltere'nin Londra kentinde bulunan çok uluslu banka ve finansal hizmetler şirketi Barclays ile iş birliğine giden Samsung, Barclays tarafından çıkarılan ve Visa ağı üzerinden çalışan Samsung Galaxy Card'ı kullanıcıların hizmetine sunacak. Kullanıcılar bu kartla başvuru yapabilecek, hesaplarını yönetebilecek, harcamalarını takip edebilecek ve ödüllerini Samsung Wallet üzerinden kullanabilecek.

SAMSUNG PAY KULLANICILARINA EK ÖDÜLLER SAĞLAYACAK

Reuters'ta yer alan habere göre kart, Samsung alışverişlerinde yüzde 5 nakit iadesi sunarken, Samsung Pay ile yapılan harcamaların yanı sıra diğer harcama kategorilerinde de ek ödüller sağlayacak. Bu noktada Samsung'un en büyük rakibi Apple Pay oluyor. Apple Pay kullanıcıları, kredi veya banka kartlarını iPhone, Apple Watch, iPad ya da Mac cihazlarına ekleyerek fiziksel kart kullanmadan ödeme yapabiliyor. Samsung ise bu alandaki rekabeti artıracak önemli bir adım atıyor.

Apple Paye rakip geldi! Samsung dijital kredi kartı çıkardı

Barclays'ın açıklamasına göre ABD Tüketici Bankası'nda kartlar ve ortaklıklardan sorumlu Doug Villone, dijital kartın finansal işlemlerini fiziksel cüzdanlar yerine mobil cihazları üzerinden yöneten müşteriler için daha kolay bir ödeme deneyimi sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Bu durum, dünyadaki çevrim içi ödeme sistemlerinin giderek daha önemli bir konuma geldiğini gösterirken, teknoloji devlerinin bu alana yatırım yapmayı ve iş birliklerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Apple Paye rakip geldi! Samsung dijital kredi kartı çıkardı

YAPILAN İŞBİRLİĞİ UZUN VADELİ

Samsung'un açıklamasına göre Barclays ile yapılan dijital kart iş birliği stratejik ve uzun vadeli bir ortaklık niteliği taşıyor. Samsung Electronics Kuzey Amerika Fintech İşletmesi Başkanı ve Başkan Yardımcısı Sih Lee, şirketin gelecekte müşteriler için anlamlı olduğu ölçüde farklı ürün ve hizmet alanlarında iş birliklerini genişletmeyi değerlendireceğini belirtti. Ayrıca şirketin, finansal hizmetlerde kredi kartlarının ötesine geçebileceğinin sinyalini verdi. Ayrıca Barclays de Samsung ile kurduğu iş birliğinin zaman içinde genişletilebileceğini belirtti.

Apple Paye rakip geldi! Samsung dijital kredi kartı çıkardı

Barclays, Samsung ile yaptığı bu iş birliğiyle çevrim içi ödeme teknolojilerinde önemli adımlar atmaya devam ederken, ABD'deki kredi kartı faaliyetlerini de büyütmeyi hedefliyor. Bu ortaklığın gelecekte neler getireceği ise merak konusu.

Haberle İlgili Daha Fazlası