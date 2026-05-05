İran'da korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var
ABD ile savaşın ardından müzakere sürecinde olan İran büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Tahran'da Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında 26 kişi yaralandı.
İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında 26 kişi yaralandı.
- Yangın Tahran'ın batısında, Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıktı.
- Yangının dumanı kentin uzak bölgelerinden görüldü.
- Binadakiler tahliye edildi.
- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
- Yaralanan 26 kişiden 25'inin tedavisi olay yerinde yapıldı.
- Bir kişi hastaneye sevk edildi.
İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında yaralananların sayısı 26'ya çıktı.
İran devlet televizyonuna göre, Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangının dumanı kentin uzak bölgelerinden görüldü.
Binadakilerin tahliye edildiği belirtilirken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangının çıkış nedenine ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu, yangında yaralananların sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.
Yaralılardan 25’inin tedavisi olay yerinde yapılırken bir kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.
