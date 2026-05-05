Kayseri'de bir kız öğrenci yurdunda prizden çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Öğrenciler tahliye edilirken, çevre esnafı yağmurda kalan gençleri iş yerlerine alıp çay ikram etti.

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

Yenidoğan Mahallesi Şaban Yılmaz Caddesi üzerindeki Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nun 4'üncü katında, iddiaya göre prizdeki arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bir yatağa da sıçrarken, yurtta kalan öğrenciler panik halinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise panik nedeniyle etkilenen öğrencilere olay yerinde müdahale etti. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangın sırasında yurttan tahliye edilen öğrenciler, yağışlı havada dışarıda beklerken çevredeki esnaf tarafından iş yerlerine alındı. Vatandaşlar öğrencilere çay ikram ederek ısınmalarını sağladı.

Esnaf Dursun Özdemir, öğrencilerin panik halinde dışarı çıktığını ve yağmur nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirterek, "Çocukları içeri aldık, üşümesinler istedik. Bu bizim insanlık vazifemiz" dedi.

Yurtta dumanın tahliye edilmesinin ardından öğrencilerin tekrar yurtlarına döndüğü, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

