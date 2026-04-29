Eski CHP'li, şimdi TİP Milletvekili Sera Kadıgil'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 'Aldatılmış hissediyorum' sözleri tepki çekti. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da Kadıgil'e seslenerek, "Sen mi aldatıldın? Milletin yıllarca giremediği partiye genç yaşta alındın. Biz köylerde oy isterken sen Kadıköy'de siyaset yaptın. Sonra da seçim üstü TİP'e geçtin" dedi.

TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, CHP'de siyasete başlayıp vekil olması ve sonrasında istifa etmesiyle ilgili konuştu.

Kadıgil'in eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı açıklamasında, "Kılıçdaroğlu geldiği zaman 'bir şeyler değişebilir' umuduyla üye oldum. Siyasete girmem kendisinin vesilesiyle oldu. Ancak kendimi aldatılmış hissediyorum" dedi.

"MİLLETİN YILLARCA GİREMEDİĞİ PARTİYE SEN GENÇ YAŞTA GİRDİN"

Bu sözler kimi kesimlerce tepkiyle karşılanırken CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da Kadıgil'e sert ifadelerle cevap verdi.

Kadıgil'in, Kılıçdaroğlu sayesinde CHP'ye girdiğini ve onu kullandığını ima eden Köksal, "Aldatıldın öyle mi? Gencecik yaşında milletin yıllarca emek verip giremediği Parti meclisine girdin. Arkasından İstanbul’da kimi koysan seçilecek yerden milletvekili oldun. Sonra ideolojik ayrılıkla karşı karşıya olduğunu söyleyerek istifa edip TİP’e gittin." ifadelerini kullandı.

Sera Kadıgil

"BİZ KÖYLERDE OY İSTERKEN SEN KADIKÖY'DE SİYASET YAPIYORDUN"

Köksal'ın açıklaması şöyle devam etti: "Biz canla başla köy kasaba dağ tepe iktidara gitmek için oy isterken sen Kadıköy’de konfor alanlarında siyaset yapıyordun. Senin kafana göre yaptığın açıklamalarını birçoğumuz seçim bölgesinde izah etmeye çalıştı. En acısı da tamda seçim öncesi yerdeki karıncadan bile medet umarken partimizi bırakıp gitmendi. Şimdi tekrar gelip bizden aday olmak için mi yapıldı bu açıklama yoksa? Malum genel seçimde yaklaşıyor değil mi?"

Burcu Köksal

