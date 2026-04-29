2026 Mayıs ayında resmi tatillerin peş peşe gelmesi, çalışanlara kısa izinlerle uzun tatil fırsatı sunuyor. Özellikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı arasındaki günlerin değerlendirilmesiyle 5,5 gün izin alarak toplam 16 gün tatil yapmak mümkün hale geliyor. Turizm sektörü ise bu dönemde yoğun bir hareketlilik bekliyor.

Mayıs ayı, 2026 yılında çalışanlar için adeta “tatil fırsatları ayı”na dönüşüyor. Takvimdeki resmi tatillerin birbirine yakın olması izin planlaması yapanlara uzun soluklu bir tatil imkânı sunuyor.

Ayın ilk avantajı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün cuma gününe denk gelmesiyle başlıyor. Hafta sonuyla birleşen bu tarih, yıllık izin kullanmadan 3 günlük kısa bir kaçamak fırsatı oluşturuyor.



Ancak asıl dikkat çeken detay, ayın ikinci yarısında ortaya çıkıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’nın takvimde birbirine yakın olması, çalışanlara uzun bir tatilin kapısını aralıyor. 26 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan arife ile 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek Kurban Bayramı süreci, doğru planlamayla çok daha uzun bir dinlenme dönemine dönüşebiliyor.

Bu iki tatil arasındaki (18-20-21-22-25-26 Mayıs) iş günlerinde toplamda 5,5 gün yıllık izin kullananlar, 16 Mayıs Cumartesi gününden 31 Mayıs Pazar gününe kadar kesintisiz 16 günlük tatil yapma şansı yakalayabiliyor. Böylece sınırlı izinle maksimum dinlenme süresi elde edilebiliyor.

Turizm sektörü temsilcileri bu uzun tatil kombinasyonunun iç pazarda ciddi bir hareketlilik oluşturmasını bekliyor.

