Antalya'da Habip Topçu sanayiye parça almak için geldi. Habip Topçu'nun aracının gazının takılı kalmasından şüphelenen esnaf araç başına geldi. Topçu araç içerisinde ölü olarak bulunurken, olayı haber alarak gelen eşinin gözyaşları içinde "Habip uyan, ne olur kalk" sözleri yürekleri dağladı.

Saat 08.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesi içerisinde motosiklet tamiri işi yapan Habip Topçu (51), parça almak için otomobiliyle kent merkezine geldi. Eski sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinden koli içerisindeki parçaları alan Topçu, aracına yerleştirip sürücü koltuğuna oturdu.

ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

İddiaya göre, burada bir süre oturan Topçu'nun aracından sürekli gaza basma sesi gelince çevredekiler şüphelenerek araca yöneldi. Habip Topçu'nun içerisinde bulunduğu aracın camına vuran vatandaşlar bir ses alamayınca kapıyı açıp kontrol etti ve Topçu'nun hareketsiz şekilde sürücü koltuğunda oturduğunu tespit etti. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise aracın etrafını şeritle çevirdi.

EŞİNİN GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Topçu'nun ölüm haberini alan eşi Özge Çevik Topçu, arabada gözyaşı döktü. Eşinin cansız bedeninin bulunduğu aracın şoför kısmındaki camına dayanan kadın "Habip uyan, ne olur kalk aşkım. Daha annen-baban ölmedi" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Topçu'nun gözü yaşlı eşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Topçu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

