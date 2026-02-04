Almanya’da tren yolculuğu faciayla bitti. Yunan yolcunun saldırısına uğrayan Türk kondüktör, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Almanya’da bir yolcu treninde bilet kontrolü yapan 36 yaşındaki Türk kondüktör Serkan C., biletsiz yolculuk yapan Yunanistan vatandaşı bir yolcunun saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

BİLET KONTROLÜ TARTIŞMAYLA BAŞLADI

Alman basınında yer alan bilgilere göre Serkan C., trende seyahat eden 20 ile 30 yaşları arasındaki dört yolcunun biletlerini kontrol etmek istedi.

Olay, Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Landstuhl ilçesinden hareket eden trende yaşandı. Yolculardan 26 yaşındaki Yunan vatandaşı, biletini göstermeyi reddetti. Tartışma kısa sürede fiziki saldırıya dönüştü.

Koltuğundan kalkarak Serkan C.’yi iten saldırgan, ardı ardına yumruk attı. Kondüktörün sakin kalmasına rağmen saldırı devam etti. Prosedür gereği biletsiz yolcudan trenden inmesini isteyen Serkan C., bu uyarının ardından yeniden hedef alındı.

Yunan yolcunun saldırısına uğrayan Türk kondüktör hayatını kaybetti

BAŞINA ALDIĞI DARBELERLE YERE YIĞILDI

Yumruk darbeleriyle yere düşen Serkan C. bilincini kaybetti. Trende yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Türk kondüktör, pazartesi gecesinden bu yana yoğun bakımda süren hayat mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.

Yunan yolcunun saldırısına uğrayan Türk kondüktör hayatını kaybetti

SALDIRGAN İÇİN AĞIR SUÇLAMA

Polis, saldırganın olay yerinde gözaltına alındığını açıkladı. Almanya’da oturum izni bulunmayan Yunanistan vatandaşı şüphelinin, kasten adam öldürme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

DEUTSCHE BAHN YAS İLAN ETTİ

Alman Demiryolları Deutsche Bahn’ın üst düzey yöneticilerinden Evelyn Palla, olay sonrası yaptığı açıklamada büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Palla, Serkan C.’nin ailesine ve meslektaşlarına taziye mesajı paylaştı. Deutsche Bahn, saat 15.00’te ülke genelinde tüm demiryolu çalışanları için bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

