ABD ablukası altında ekonomik kriz yaşayan İran, karşı hamleler ile ticarette ilerlemenin yollarını arıyor. İran'a ait bir petrol tankerinin ABD ablukasını kırarak Asya-Pasifik’e ulaştığı iddia edildi. Söz konusu tankerin yaklaşık 220 milyon dolar değerinde 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıdığı vurgulandı.

İran Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait "HUGE" adlı çok büyük ham petrol tankerinin (VLCC), ABD'nin abluka engelini aşarak Uzak Doğu sularına ulaştığı belirtildi.

Fars Haber Ajansı, yaklaşık 220 milyon dolar değerinde 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin, uluslararası seyir verilerini paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, en son Sri Lanka kıyıları açıklarında tespit edilen tankerin, 20 Mart 2026 itibarıyla otomatik tanımlama sistemini (AIS) kapatarak gizlilik taktikleri uyguladığı ve Endonezya'daki Lombok Boğazı üzerinden Riau Takımadaları'na doğru yoluna devam ettiği kaydedildi.

İRAN AÇIKLARINDA YÜK GEMİSİNE ATEŞ AÇILDI

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında seyreden bir yük gemisine birden fazla küçük tekne tarafından ateş açıldığını bildirdi.

ABD Donanması’nın ablukası altındaki Hürmüz Boğazı yakınlarında uluslararası deniz ticaretine yönelik güvenlik sorunları sürüyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden bir yük gemisinin birden fazla küçük tekneden açılan ateş ile saldırıya uğradığını bildirdi. Olayın İran’ın Sirik kenti açıklarında boğazın yaklaşık 11 deniz mili batısında meydana geldiği belirtildi.

Kuzeye istikametinde seyreden gemideki tüm mürettebatın güvende olduğu, saldırı sonucu herhangi bir çevresel etkinin rapor edilmediği kaydedildi. Henüz saldırıyı üstlenen olmazken, bölgede tehdit seviyesinin yüksek olduğu ifade edildi.

Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, ABD ve İsrail ile bağlantısı bulunmayan gemilerin belirli bir ücret ödemeleri halinde geçiş yapmalarına izin verildiğini açıklamıştı. ABD ise bölgedeki abluka kapsamında İran limanlarına giren veya bu limanlardan ayrılan gemilere güvenli limanlara ya da kıyı bölgelerine dönmeleri yönünde çağrıda bulunuyor.

