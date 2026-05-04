Sıcak hava ile yeniden görülmeye başlayan kene vakaları sonrasında yeni bir uyarı daha geldi. 2002 yılından bu yana kene vakalarının Türkiye’de görüldüğünü hatırlatan uzman isim kenelerin toprağın 10-14 derece civarında ısınmasıyla hareketlilik kazandıklarını belirtti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsünün hastalık yapıcı etkisinin değiştiğini söyleyen Dr. Ömer Faruk Şahin “Geçmişte öldürmüyordu, artık öldürmeye başladı” dedi.

Tokat’ta kene ısırması sonrası gerçekleşen ilk ölümün ardından uzmanlar, peş peşe uyardı. Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında görülen artış tedirginlik oluştururken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Şahin, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Şahin “Keneler hep vardı, 2002'den sonra KKKA ortaya çıktı. Kene küçüktür, etkisi büyüktür. Özellikle toprağın 10-14 derece civarında ısınmasıyla yüksek oranda hareketlilik kazanırlar” dedi.

14 derecede ‘görünmez’ tehlike! Sıcaklık arttı vakalar başladı! Geçmişte öldürmüyordu, artık öldürüyor

"DOĞADA VAKİT RİSKİ ARTIRIR"

Özellikle ilkbahar ve yaz ayları ile birlikte doğada daha fazla vakit geçirilmesinin kene ile temas riskini artırdığını ifade eden Şahin, virüsün zamanla hastalık yapıcı özelliğinde değişiklik gösterebildiğini ifade etti.

“ARTIK ÖLDÜRMEYE BAŞLADI”

Şahin ‘kene uçakla atıldı' ve ‘gemiyle getirildi' gibi iddiaların bilimsel bir değerinin olmadığını vurgulayarak “Virüsün o yıllardan bugüne kadar virülentinin, yani hastalık yapıcı özelliğinin değiştiğini söyleyebiliriz. Geçmişte öldürmüyordu, artık öldürmeye başladı” dedi.

14 derecede ‘görünmez’ tehlike! Sıcaklık arttı vakalar başladı! Geçmişte öldürmüyordu, artık öldürüyor

UZUN KOLLU, AÇIK GİYSİLER

Türkiye'de 2002 yılından itibaren kene kaynaklı vakaların, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile birlikte görülmeye başlandığı hatırlatan Şahin dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Uzun kollu kıyafetlerin tercih edilmesi, açık renkli giysilerin kullanılması, doğayla temas hâlinde uzun boğazlı çizmelerin giyilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması ve piknik gibi durumlarda açık renkli örtülerin tercih edilmesi kene ile temas hâlinde onu fark etmeyi, takip etmeyi ve uzaklaştırmayı kolaylaştırır. Hayvancılık sektöründe de benzer önlemlerle birlikte kimyasal mücadele yöntemleri uygulanmaktadır.

Nelere dikkat edilmeli?

Korunma Yöntemi Amaç Örnekler/Durumlar Uzun kollu kıyafetler Kene ile teması fark etmeyi, takip etmeyi ve uzaklaştırmayı kolaylaştırmak Genel korunma Açık renkli giysiler Kene ile teması fark etmeyi, takip etmeyi ve uzaklaştırmayı kolaylaştırmak Genel korunma Doğayla temas hâlinde uzun boğazlı çizmeler Kene ile teması fark etmeyi, takip etmeyi ve uzaklaştırmayı kolaylaştırmak Doğada bulunma Pantolon paçalarının çorap içine sokulması Kene ile teması fark etmeyi, takip etmeyi ve uzaklaştırmayı kolaylaştırmak Genel korunma Piknik gibi durumlarda açık renkli örtüler Kene ile teması fark etmeyi, takip etmeyi ve uzaklaştırmayı kolaylaştırmak Piknik Kimyasal mücadele yöntemleri Kene ile mücadele Hayvancılık sektörü

14 derecede ‘görünmez’ tehlike! Sıcaklık arttı vakalar başladı! Geçmişte öldürmüyordu, artık öldürüyor

Şahin “Havaların ısınmasıyla birlikte bu canlılar aktive olmaya başlar. Küresel ısınmanın etkisiyle kenelerdeki aktivite süresi de uzayabilmektedir. Özellikle toprağın 10-14 derece civarında ısınmasıyla yüksek oranda hareketlilik kazanırlar. Kene küçüktür, etkisi büyüktür. Bu nedenle bilinçli olmak, varlığını kabul etmek gerekir” dedi.

14 derecede ‘görünmez’ tehlike! Sıcaklık arttı vakalar başladı! Geçmişte öldürmüyordu, artık öldürüyor

Haberle İlgili Daha Fazlası