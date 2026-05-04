14 derecede ‘görünmez’ tehlike! Sıcaklık arttı vakalar başladı! Geçmişte öldürmüyordu, artık öldürüyor
Sıcak hava ile yeniden görülmeye başlayan kene vakaları sonrasında yeni bir uyarı daha geldi. 2002 yılından bu yana kene vakalarının Türkiye’de görüldüğünü hatırlatan uzman isim kenelerin toprağın 10-14 derece civarında ısınmasıyla hareketlilik kazandıklarını belirtti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsünün hastalık yapıcı etkisinin değiştiğini söyleyen Dr. Ömer Faruk Şahin “Geçmişte öldürmüyordu, artık öldürmeye başladı” dedi.
- Kenelerin özellikle toprağın 10-14 derece civarında ısınmasıyla yüksek oranda hareketlilik kazandığı belirtildi.
- Doğada daha fazla vakit geçirmenin kene ile temas riskini artırdığı ifade edildi.
- Virüsün zamanla hastalık yapıcı özelliğinde değişiklik gösterdiği ve geçmişte öldürmeyen virüsün artık öldürmeye başladığı vurgulandı.
- Kene ile temas riskini azaltmak için uzun kollu, açık renkli kıyafetler tercih edilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması ve doğayla temas hâlinde uzun boğazlı çizmelerin giyilmesi önerildi.
- Piknik gibi durumlarda açık renkli örtülerin tercih edilmesi de kenelerin fark edilmesini kolaylaştıracaktır.
- Hayvancılık sektöründe ise kimyasal mücadele yöntemleri uygulanmaktadır.
Tokat’ta kene ısırması sonrası gerçekleşen ilk ölümün ardından uzmanlar, peş peşe uyardı. Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında görülen artış tedirginlik oluştururken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Şahin, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Şahin “Keneler hep vardı, 2002'den sonra KKKA ortaya çıktı. Kene küçüktür, etkisi büyüktür. Özellikle toprağın 10-14 derece civarında ısınmasıyla yüksek oranda hareketlilik kazanırlar” dedi.
"DOĞADA VAKİT RİSKİ ARTIRIR"
Özellikle ilkbahar ve yaz ayları ile birlikte doğada daha fazla vakit geçirilmesinin kene ile temas riskini artırdığını ifade eden Şahin, virüsün zamanla hastalık yapıcı özelliğinde değişiklik gösterebildiğini ifade etti.
“ARTIK ÖLDÜRMEYE BAŞLADI”
Şahin ‘kene uçakla atıldı' ve ‘gemiyle getirildi' gibi iddiaların bilimsel bir değerinin olmadığını vurgulayarak “Virüsün o yıllardan bugüne kadar virülentinin, yani hastalık yapıcı özelliğinin değiştiğini söyleyebiliriz. Geçmişte öldürmüyordu, artık öldürmeye başladı” dedi.
UZUN KOLLU, AÇIK GİYSİLER
Türkiye'de 2002 yılından itibaren kene kaynaklı vakaların, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile birlikte görülmeye başlandığı hatırlatan Şahin dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
Uzun kollu kıyafetlerin tercih edilmesi, açık renkli giysilerin kullanılması, doğayla temas hâlinde uzun boğazlı çizmelerin giyilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması ve piknik gibi durumlarda açık renkli örtülerin tercih edilmesi kene ile temas hâlinde onu fark etmeyi, takip etmeyi ve uzaklaştırmayı kolaylaştırır. Hayvancılık sektöründe de benzer önlemlerle birlikte kimyasal mücadele yöntemleri uygulanmaktadır.
Nelere dikkat edilmeli?
|Korunma Yöntemi
|Amaç
|Örnekler/Durumlar
|Uzun kollu kıyafetler
|Kene ile teması fark etmeyi, takip etmeyi ve uzaklaştırmayı kolaylaştırmak
|Genel korunma
|Açık renkli giysiler
|Kene ile teması fark etmeyi, takip etmeyi ve uzaklaştırmayı kolaylaştırmak
|Genel korunma
|Doğayla temas hâlinde uzun boğazlı çizmeler
|Kene ile teması fark etmeyi, takip etmeyi ve uzaklaştırmayı kolaylaştırmak
|Doğada bulunma
|Pantolon paçalarının çorap içine sokulması
|Kene ile teması fark etmeyi, takip etmeyi ve uzaklaştırmayı kolaylaştırmak
|Genel korunma
|Piknik gibi durumlarda açık renkli örtüler
|Kene ile teması fark etmeyi, takip etmeyi ve uzaklaştırmayı kolaylaştırmak
|Piknik
|Kimyasal mücadele yöntemleri
|Kene ile mücadele
|Hayvancılık sektörü
Şahin “Havaların ısınmasıyla birlikte bu canlılar aktive olmaya başlar. Küresel ısınmanın etkisiyle kenelerdeki aktivite süresi de uzayabilmektedir. Özellikle toprağın 10-14 derece civarında ısınmasıyla yüksek oranda hareketlilik kazanırlar. Kene küçüktür, etkisi büyüktür. Bu nedenle bilinçli olmak, varlığını kabul etmek gerekir” dedi.