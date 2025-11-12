6 öğrenciye istismar iddiası! 204 yıla kadar hapsi istendi

Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında mütalaa verildi. Duruşmada, tutuklu sanık M.A. (45) ve aileler ile taraf avukatları hazır bulundu.

İDDİALARI REDDETTİ

Söz verilen mağdur aileleri, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, M.A'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık M.A, öğrencilerine "beklenildiği ve gerektiği gibi davrandığını" iddia etti, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

204 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, 2 çocuğa karşı "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 45 yıla, 4 çocuk yönünden "çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 60 yıldan 157 yıl 5 aya, 1 çocuğa karşı da "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, konuya ilişkin idari soruşturmanın mevcut örneğinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden istenmesine ve dosyaya eklenmesine karar verdi.

Sanık avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için ek süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

OCAK AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni M.A, 8 Ocak'ta tutuklanmıştı.