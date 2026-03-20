UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup olan Nottingham Forest, penaltılara giden rövanşta Midtjylland'ı mağlup etti adını son 8 takım arasına yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland ile İngiliz temsilcisi Nottingham Forest kozlarını paylaştı.

NOTTİNGHAM PENALTILARLA TURLADI

MCH Arena'da oynanan maçın 90 dakikalık normal süresini 2-1 önden tamamlayan Nottingham Forest, penaltılara giden karşılaşmada Midtjylland'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Nicolas Dominguez ve 52. dakikada Ryan Yates kaydetti. Midtjylland'da maçı uzatmalara götüren gol, 69. dakikada Erlic'ten geldi.

MIDTJYLLAND HEDEFİ BULAMADI

Seri penaltılara giden maçta Nottingham Forest, 3 penaltının tamamından faydalandı. Danimarka ekibi ise Cho Gue-Sung, Aral Şimşir ve Edward Chilufya ile penaltı atışlarından yararlanamadı.

Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, penaltıları 3-0 önde kapatarak adını çeyrek finale yazdırdı.

