Süper Lig'de puan durumu güncellendi! Sıralama değişti
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı ve oluşan puan durumunun ardından sıralama değişti.
Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1, TÜMOSAN Konyaspor da Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
Ligin 27. haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları ertelendi.
Liderin takipçisi Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1'le geçerken Trabzonspor da deplasmanda ikas Eyüpspor'u tek golle mağlup etti.
Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan Kayserispor, Karagümrük'ü tek golle mağlup etti ve Eyüpspor'un üzerine çıktı.
SONUÇLAR
Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Gaziantep FK: 4-1
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 5-0
RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: 0-0
ikas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-1
Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0
Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1
TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0
PUAN DURUMU
Ligin 27. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 26 20 4 2 62 18 44 64
2.FENERBAHÇE 27 17 9 1 61 28 33 60
3.TRABZONSPOR 27 18 6 3 53 29 24 60
4.BEŞİKTAŞ 27 15 7 5 49 31 18 52
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 27 12 7 8 44 30 14 43
6.GÖZTEPE 26 11 10 5 30 20 10 43
7.SAMSUNSPOR 26 8 11 7 29 31 -2 35
8.KOCAELİSPOR 27 9 6 12 23 32 -9 33
9.GAZİANTEP FK 27 8 9 10 36 46 -10 33
10.CORENDON ALANYASPOR 27 6 13 8 33 32 1 31
11.ÇAYKUR RİZESPOR 26 7 9 10 32 36 -4 30
12.TÜMOSAN KONYASPOR 27 7 9 11 31 39 -8 30
13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 27 6 7 14 28 37 -9 25
14.HESAP.COM ANTALYASPOR 27 6 7 14 25 43 -18 25
15.KASIMPAŞA 27 5 9 13 23 38 -15 24
16.ZECORNER KAYSERİSPOR 27 4 11 12 21 48 -27 23
17.İKAS EYÜPSPOR 27 5 7 15 19 38 -19 22
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 27 4 5 18 24 47 -23 17