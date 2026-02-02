Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümüyle ilgili yayın akışında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Güncellenen programı inceleyen izleyiciler, dizinin saatinde farklılık olduğunu fark etti. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisi, 2 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle gündemde. Yayın akışında yapılan güncelleme sonrası dizinin saatine ilişkin soru işaretleri oluşurken, izleyiciler Kanal D’nin güncel programını yakından takip etmeye başladı.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM YOK MU?

Uzak Şehir dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusu, yayın akışındaki değişiklik sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Kanal D’nin güncellenen programına göre dizinin yeni bölümü Berat Gecesi Özel programı nedeniyle geç başlayacak.

Uzak Şehir bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? 2 Şubat yayın akışında belli oldu

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Uzak Şehir’in 48. bölümü, 2 Şubat Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Güncellenen yayın akışına göre dizi, bu akşam 20.45’te başlayacak.

UZAK ŞEHİR 48. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni bölümde Alya, Sadakat’in adım adım ördüğü planın etkisi altında, oğluyla birlikte sessiz bir yolculuğa çıkmaya hazırlanır. Diğer yandan devam eden dava sürecinde yaşanan gelişmeler dengeleri sarsar. Cihan’ın Alya’yı korumak için kurduğu plan ilerlerken, Alya bu çabanın farkında değildir. Gerçekler ortaya çıktığında ise olaylar hızla karmaşık bir hal alır. Mahkeme gününde yaşananlar, Cihan ve Alya’nın ilişkisini derinden etkileyecek yeni bir kırılma noktasına neden olacak.

2 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Berat Gecesi Özel

20.45 Uzak Şehir / Yeni Bölüm

00.15 İnci Taneleri / Tekrar

