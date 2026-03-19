İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in altyapıya yönelik saldırılarına verilen son karşılığın 'güçlerinin küçük bir kısmı' olduğunu belirterek, benzer bir saldırının tekrarlanması halinde artık hiçbir kısıtlama uygulanmayacağını açıkladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor. İran, saldırılara misilleme ile karşılık verirken, iki ülke altyapıları hedef almaya başladı.

Özellikle gaz üretim tesislerinin hedef alınması sonrası İran'da hareketlilik arttı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın altyapısına yaptığı saldırıya karşılık dün gece misillemede bulunduklarını ve bunun güçlerinin küçük bir kısmı olduğunu belirterek, altyapıya tekrar saldırı düzenlenirse "artık bir kısıtlamada bulunmayacaklarını" söyledi.

"GÜCÜMÜZÜN KÜÇÜK BİR PARÇASI"

Erakçi, İsrail’in saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

“Dün gece İsrail’in altyapımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz cevap gücümüzün küçük bir parçasıydı” ifadesini kullanan Erakçi, bu 'itidalin' tek nedeninin 'gerilimin azaltılması çağrılarına saygı duymak' olduğunu söyledi.

Erakçi, “Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, artık hiçbir kısıtlama olmayacak. Savaşın sona ermesi için, sivil yerleşim alanlarına verilen zararın giderilmesi gerekmektedir” dedi.

