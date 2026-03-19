Orta Doğu'daki savaş geriliminin giderek tırmandığı günlerde, İsrail İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin skandal açıklamalarda bulundu. "Savaşın her gününün İsrail için muazzam bir nimet" olduğunu savunan Elkin, asıl tartışılması gerekenin 'savaşı nasıl uzatabilecekleri' olduğunu söyledi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 20. gününde de sürerken Orta Doğu'daki gerilim zirveye ulaştı. Savaşın ortasında İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Bakan Elkin, asıl tartışılması gerekenin İran'ı hedefleyen saldırıların ne zaman sona ereceğinin değil nasıl uzatacakları üzerine olması gerektiğini savundu.

"İSRAİL İÇİN MUAZZAM BİR NİMET"

İsrailli bakan, ABD ile şimdiye kadar görülmemiş düzeyde bir iş birliği içinde olduklarını söyledi. Bakan, asıl odak noktasının savaşın ne zaman biteceği değil, nasıl daha uzun sürdürülebileceği ve İran’a verilen zararın nasıl artırılabileceği olması gerektiğini ifade etti. Bakan Elkin, "Savaşın her günü İsrail için muazzam bir nimet." ifadesini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

