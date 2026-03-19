Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "İran'ın İHA ve füze kapasitelerini ortadan kaldırma konusundaki kararlılığımız sürüyor. İran'da 7 bin hedef vurduk, gemilerini yok ettik. Denizaltıların 11 tanesini imha ettik. İran'ı ezici bir güçle avlıyoruz ama nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler." dedi. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "İran'a ait 120 gemi ve 144 uçağı imha ettik. Çok fazla silahımız ve çok fazla hedefimiz var" diye konuştu.

Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth bölgedeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in açıklamalarından öne çıkan konu başlıkları şöyle:

"İRAN'I EZİCİ BİR GÜÇLE AVLIYORUZ"

"İran'ın iha ve füze kapasitelerini ortadan kaldırma konusundaki kararlılığımız sürüyor. Kazanmak için savaşıyoruz ve kazanıyoruz. Diz çökmeden, ailelerimiz için, Hazreti İsa için savaşmaya devam ediyoruz. Bu savaş eski savaşlar gibi değil.

İran'da 7 bin hedef vurduk, gemilerini yok ettik. Denizaltıların 11 tanesini imha ettik. İran'ı ezici bir güçle avlıyoruz, ama nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler."

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "İran'a ait 120 gemi ve 144 uçağı imha ettik. Askerlerimiz inanılmaz etkileyici bir odakla bunu yapıyor. En büyük korkuları işlerini yapamamak. Çok fazla silahımız ve çok fazla hedefimiz var" diye konuştu.

"Hayatını kaybeden askerlerimizin hepsi bu orduya hizmet etmekten çok memnundu ve uçaklara bayılırlardı." diyen Caine, bütün ordunun kayıpların yasını tuttuğunu belirtti.

