Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı açıklamada Katar’a güçlü destek mesajı verdi. Fidan, bölgedeki saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak, yaşanan savaşın sorumlusu olarak İsrail’i işaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Fidan, olağanüstü günlerden geçildiğini belirterek, " Bu günlerde Katar ile dayanışma içindeyiz. Türkiye olarak Katar'ın yanındayız." diye konuştu.

"Bölgedeki bu savaşın asıl müsebbibi İsrail’dir" diyen Fidan, "İsrail Gazze'de uyguladığı yıkım politikasını Lübnan'a taşıdı" dedi.

"İRAN'IN BÖLGEYE SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ"

İran'ın saldırılarının bölge için tehlikeli olduğunu söyleyen Fidan, "İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ne kadar yanlışsa İran'ın bölgeye saldırıları da yanlıştır. İran'ın bölgeye saldırıları kabul edilemez. Sivil altyapıya ve halka yapılan saldırıyı kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye Katar'ın yandadır, yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Türkiye’nin bölgedeki savaşı durdurmak için elinden geleni yaptığını belirten Fidan, "ABD ve İran ile temas halindeyiz" dedi.

Fidan sözlerine şöyle sürdürdü;

"Bölge içinde kalıcı huzurun tahsis edilmesi gerektiğini İranlı mevkidaşlarımıza ilettik. İsrail bu kaos durumundan faydalanarak ateşkes şartlarını ihlal etmektedir. Bu durum daha kötü bir duruma evrilmeden nasıl durdururuz arayışı içindeyiz. İran ile konuşurken savaşın yaygınlaşmamasını temin etmeye çalıştık. İran kendisi vurulurken bölge ülkelerini vurmayı haklı kılacak bir durum söz konusu değil. Bu durum, bölgedeki krizi derinleştiriyor. İran'a da bu konuda en arkadaşça dostça nasihatları veriyoruz. Şartlar şu anda zor ancak en iyi çözümler en zor şartlar altında gösterebiliyor"

"SAVAŞTAN KİMİN FAYDA SAĞLADIĞINI HERKES BİLİYOR"

Türkiye'nin destekleri için teşekkür eden Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye’nin Katar’a desteği her daim sürmüştür, bu desteklerinden dolayı Türkiye’ye teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Al Sani: "Savaşın kapsamının genişletilmesi bölge güvenliğine hizmet etmiyor" dedi.

Al Sani, "Savaş derhal durdurulmalı. Bundan (Savaştan) kimin fayda sağladığı, bölgeyi çatışmaya kimin sürüklediği herkesçe biliniyor" diye konuştu.

