Kayserispor'dan Karagümrük karşısında hayati 3 puan
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek kümede kalma adına kritik bir 3 puan aldı.
3 HAFTALIK HASRET BİTTİ
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Kayserispor, ligde 3 hafta sonra galip geldi. Kayserispor'a 3 puanı getiren golü, müsabakanın 66. dakikasında German Onugkha kaydetti.
KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ OYNADI
Konuk Fatih Karagümrük'te Claudio Matías Kranevitter, 37. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla puanını 23 yapan Kayserispor, ligde 16. sıraya yükseldi. Fatih Karagümrük ise 17 puanla son sırada kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
1. dakika Cardoso'nun ara pasında topla buluşan Chalov, kaleci Grbic ile karşı karşıya kaldı. Chalov, kaleciyi çalımlamaya çalışırken Fatih Karagümrük savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.
7. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kateden Sergio'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tiago Çukur'un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.
11. dakikada Benes'in pasında topla buluşan Brenet'in şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
53. dakikada rakip yarı alanının ortalarında aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Tiago Çukur'un uzak köşeye gönderdiği şutta top, Zecorner Kayserisporlu savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.
66. dakikada Zecorner Kayserispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
73. dakikada Chalov'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onugkha'nın sert şutu yandan auta çıktı.
81. dakikada Benes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda topu kaleci Grbic kontrol etti.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.