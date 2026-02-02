Japonya’daki Tsugaike kayak merkezinde telesiyejden inerken sırt çantası mekanizmaya takılan 22 yaşındaki Brooke Day, havada asılı kalarak metrelerce sürüklendi. Bir yetkili, acil durum düğmesine basarak telesiyeji durdursa da genç kadının yaşadığı panik sebebiyle kalp krizi geçirerek olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Japonya’nın Nagano vilayetindeki Tsugaike kayak merkezine tatile giden 22 yaşındaki Avustralyalı Brooke Day faciayı yaşadı. Telesiyejden inerken çantası telesiyej mekanizmasına takılan genç kadın, karların üzerinde, havada asılı kalarak sürüklenmeye başladı.

Yetkililer, bir çalışanın durumu fark ederek acil durum düğmesine bastığını ve telesiyeji durdurduğunu aktardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, genç kadının sağlık yetkilileri gelmeden önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Tatile gittiği yerden cenazesi geldi! Sırt çantası telesiyeje takılan genç kız hayatını kaybetti

Olayın ardından yetkililerce yapılan açıklamada, kadının çantasının göğüs kayışının bağlı olduğu, bu yüzden çantadan hızla kurtulamadığı bildirildi. Tsugaike tesisinin CEO’su Tsuneo Kubo, telesiyejin ters yöne dönmesiyle Day’in de hareket halindeki sistemle birlikte metrelerce sürüklendiğini açıkladı.

Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Day’in ailesine gerekli desteğin sağlandığını belirterek, “Bu zor dönemde aileye en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Gizlilik yükümlülüklerimiz nedeniyle daha fazla yorum yapamıyoruz” ifadelerini kullandı. Tesis CEO’su Kubo da acılı aileye başsağlığı dileyerek, polis ve ilgili kurumlarla soruşturma kapsamında tam iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

