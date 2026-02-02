İstanbul’da KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’ndaki yağma olayına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede 1 sanık hakkında 21 yıla kadar diğer 3 sanık hakkında ise 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatili döneminde öğrencilerin eşyalarının yağmalandığı, dolaplara taciz içerikli mesajlar yazıldığı öne sürülmüştü. Söz konusu çirkin olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 1 sanık hakkında 21 yıla kadar, diğer 3 sanık hakkında ise 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, Hacı Ü. hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlardaki eşya hakkında hırsızlık' ve 'kamu malına nitelikli olarak zarar verme' başta olmak üzere toplam 5 suçtan 8 yıl 4 aydan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

3 sanık hakkında ise, 'kamu kurum ve kuruluşlardaki eşya hakkında hırsızlık' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinden nitelikli hırsızlık' ile 'mala zarar verme' suçlarından toplam 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

4 ŞÜPHELİ, 1 MÜŞTEKİ

İddianamede, Gençlik ve Spor Bakanlığı 'suçtan zarar gören', aralarında yurtta kalan öğrencilerin de bulunduğu kişi müşteki, 4 şahıs ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Merkez Efendi ve Vali Muammer Güler Öğrenci Yurdu ve Cevizlibağ Atatürk Yurdunda yaz ayında yapılan tadilatlar sırasında işçilerden bir kısmının yurtta konakladıkları, yaz tatili döneminde yurtta kalması amacıyla dolapların kitlendiği, yurt yönetimine bırakılan kilitli dolaplardaki eşyaların kilitleri kırılıp, karıştırıldığı, bazı eşyaların alındığı, bazı iç çamaşırlarına çeşitli figürler çizildiği, yurttaki bazı ranzalara işçiler tarafından sosyal medya hesapları yazılmak suretiyle zarar verildiği, öğrencilerin kişisel eşyaları karıştırılarak üzerinden ele geçirilen GSM hatlarına mesaj atıldığı ve öğrencilerin rahatsız edildiği ifade edildi.

İddianamede, Mohamadamın R. isimli sanığın telefonunda yurt öğrencilerine ait iç çamaşırı ve pijamayı kendi üzerine giydiği fotoğrafın bulunduğu da belirtildi.

KAMERA İNCELEMESİ TAMAMLANMADI

Toplanan delillerin incelenmesi için kayıtların fiziki olarak başsavcılığa ulaştığında, bilirkişi görevlendirmesi yapıldığı, ancak bilirkişinin telefon imajlarını incelenmesini tamamlamasına rağmen kamera kayıtlarının incelenmesinin tamamlanmadığı iddianamede yer aldı.

Kolluk tarafından detaylı rapor düzenlenmek üzere kayıtların Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği, dosyanın tutuklu iş olduğu ve dosyada toplanan deliller itibariyle yeterli şüphe oluştuğu, kamera kayıtlarının uzunluğu itibari ile incelenmesinin de uzun süreceği ve soruşturmanın geldiği aşama dikkate alındığında kayıtların dönüşünün beklenilmesinin soruşturmayı gereksiz olarak uzatacağı anlaşıldığından kayıtların dönüşünün ve raporun beklenilmediği bilgisi iddianamede yer aldı.

YURT RANZASINA YAZILAR

Hazırlanan iddianamede, her ne kadar sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeseler de, medyaya yansıyan ve araştırma raporu ile tespit edilen resimler incelendiğinde sanık Orhan D.'ye ait ve şahıs tarafından kendisinin kullandığı sosyal medya hesabından yurt ranzasına yazılar yazdığı görselleri paylaştığını tespit edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

2025 yılı yaz aylarında İstanbul Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda yurttan ayrılan öğrencilerin odalarında bıraktığı eşyaların çalındığı, bazı eşyaların arasına içki şişeleri konulduğu ve taciz içerikli notlar bırakıldığı iddia edilmişti.

3 KİŞİ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Bakanlık iddialar üzerine harekete geçmiş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 yurt müdürü ve bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurmuştu.

