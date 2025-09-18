KYK yurdundaki skandal hakkında Bakan konuştu: Bunun hesabı sorulacak!

İstanbul'da bulunan Atatürk Öğrenci Yurdu'nda tatilde olan kız öğrencilerin odalarının karıştırıldığı ve cinsel içerikli materyaller bırakıldığı iddia edildi. Yurt yönetimine şikayette bulunan öğrenciler sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaşarak bazı eşyalarının çalındığını, iç çamaşırlarına kalp çizildiğini öne sürdü. Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklama yaptı.

Bakan Osman Aşkın Bak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!





Açıklamada şu ifadelere yer verildi: