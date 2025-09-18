Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > KYK yurdundaki skandal hakkında Bakan konuştu: Bunun hesabı sorulacak!

KYK yurdundaki skandal hakkında Bakan konuştu: Bunun hesabı sorulacak!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
KYK yurdundaki skandal hakkında Bakan konuştu: Bunun hesabı sorulacak!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'daki bir yurtta yaz tatilinden dönen kız öğrenciler, eşyalarının karıştırıldığını ve çalındığını öne sürerek yönetime şikayette bulundu. Öğrencilerin odalarına gizlice girildiğini ve iç çamaşırlarına kalpler çizildiğini iddia etmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bulunan Atatürk Öğrenci Yurdu'nda tatilde olan kız öğrencilerin odalarının karıştırıldığı ve cinsel içerikli materyaller bırakıldığı iddia edildi. Yurt yönetimine şikayette bulunan öğrenciler sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaşarak bazı eşyalarının çalındığını, iç çamaşırlarına kalp çizildiğini öne sürdü. Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklama yaptı. 

Bakan Osman Aşkın Bak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!


Bakanlıktan açıklama geldi! Yurttaki skandal hakkında soruşturma başlatıldı - 1. Resim

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakanlıktan açıklama geldi! Yurttaki skandal hakkında soruşturma başlatıldı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan Intel kararı: 5 milyar dolar yatırım yapacakŞampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçları ne zaman? Lig maçları için geri sayım!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 gündür haber alınamıyordu! 92 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - 3. Sayfa3 gündür haber alınamıyordu! 92 yaşındaki kadın evinde ölü bulunduOtomobil bomba gibi patladı! İkizleri ölüm ayırdı - 3. SayfaÇakmak gazı faciası! İkizleri ölüm ayırdıEski eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Yazar Funda Demirci hakkında karar verildi - 3. SayfaCezası belli oldu, son sözü dikkat çektiBaşıboş sokak köpekleri yine saldırdı! 9 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - 3. SayfaBaşıboş sokak köpekleri yine saldırdı! 9 yaşındaki çocuk hastanelik olduEşi ve çocuğunu "öldürmekle" suçlanıyordu! Cezaevindeki doktor intihar girişiminde bulundu - 3. SayfaCezaevinde intihar girişiminde bulunduAnkara'da yürek yakan ölüm! 6 yaşındaki çocuk 13'üncü kattan düştü - 3. SayfaAnkara'da yürek yakan ölüm! 6 yaşındaki çocuk 13'üncü kattan düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...