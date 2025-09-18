KYK yurdundaki skandal hakkında Bakan konuştu: Bunun hesabı sorulacak!
İstanbul'daki bir yurtta yaz tatilinden dönen kız öğrenciler, eşyalarının karıştırıldığını ve çalındığını öne sürerek yönetime şikayette bulundu. Öğrencilerin odalarına gizlice girildiğini ve iç çamaşırlarına kalpler çizildiğini iddia etmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da bulunan Atatürk Öğrenci Yurdu'nda tatilde olan kız öğrencilerin odalarının karıştırıldığı ve cinsel içerikli materyaller bırakıldığı iddia edildi. Yurt yönetimine şikayette bulunan öğrenciler sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaşarak bazı eşyalarının çalındığını, iç çamaşırlarına kalp çizildiğini öne sürdü. Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklama yaptı.
Bakan Osman Aşkın Bak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."