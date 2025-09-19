Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki skandalla ilgili Bakanlık harekete geçti! 3 kişi görevden alındı

İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki skandalla ilgili Bakanlık harekete geçti! 3 kişi görevden alındı

- Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Cevizlibağ'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz olayı ile ilgili iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu.

İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatili nedeniyle yurttan ayrılan öğrencilerin odalarında bıraktığı eşyaların çalındığı, bazı eşyaların arasına içki şişeleri konulduğu ve taciz içerikli notlar bırakıldığı iddiaları üzerine Bakanlık harekete geçti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alındığını duyurdu. 

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir." 

BAKAN BAK "HESABI SORULACAK" DEMİŞTİ

Dün yankılanan olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak şu açıklamayı yapmıştı:

"Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!

Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır.

Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

 

