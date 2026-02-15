İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul'un istişare kampında yaptığı konuşmada, babası Recep Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop arasında geçen bir anıyı paylaştı. Bilal Erdoğan, 1980'li yıllarda dergi çıkarmak isteyen Şentop ve arkadaşlarının masa talebine, o dönem Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Git bizim eve, Emine ablan yemek masasını versin." diyerek destek verdiğini aktardı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, önceki gün AK Parti İstanbul'un düzenlediği Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı. Erdoğan, programda yaptığı konuşmada babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop arasında geçen bir hatırayı paylaştı.

1980'Lİ YILLARA UZANAN HATIRA

Bilal Erdoğan'ın aktardığına göre, 1980'li yılların sonunda üniversite öğrencisi olan Mustafa Şentop ve arkadaşları "Teklif" adlı bir dergi çıkarmaya karar verdi. Gençler, Fatih'te yaklaşık 40 metrekarelik mütevazı bir ofis kiralayarak yayın hazırlıklarına başladı.

EŞYASIZ OFİS İÇİN DESTEK ARAYIŞI

Ancak ofiste çalışabilecekleri temel eşyaların bulunmaması üzerine Şentop ve arkadaşları, o dönemde Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kapısını çaldı. Gençlerin talebini Bilal Erdoğan şu sözlerle aktardı: "Başkanım biz bir dergi kurduk, yer tuttuk ama içinde hiçbir eşyamız yok. Hiç olmazsa çalışabilmek için bir masamız olsun istiyoruz."

"EMİNE ABLAN YEMEK MASASINI VERSİN"

Bilal Erdoğan, gençlerin bu isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cevabın samimi ve destekleyici olduğunu belirtti. Bilal Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Git bizim eve, Emine ablan yemek masasını versin." diyerek gençlere yardımcı olduğunu anlattı.

Bilal Erdoğan, "Bunu Mustafa Bey geçen sene anlattı bana. Ben bu masanın evden gittiğini hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası