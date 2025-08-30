Fransa’da dehşet! Araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Fransa’nın kuzeyindeki Evreux kasabasında bir otomobil, kalabalığa çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu iletildi.

Savcı Remi Coutin, olayın bir şarap barında çıkan tartışma sonrası yaşandığını açıkladı.

Coutin, "Bir kişi aracı aldı ve yüksek hızla kasıtlı olarak işletmenin dışındaki kalabalığa doğru geri geri sürdü" dedi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve sürücünün gözaltında olduğunu duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...