DIŞ HABERLER SERVİSİ
Külliye’de şoke eden kaza! Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki resmi törende beklenmedik anlar yaşandı. Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, karşılama sonrası yürürken yere düştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, resmi karşılama töreni sonrasında halıya takılarak düştü
O ANLAR OBJEKTİFE YANSIDI
Tinubu’nun dengesini kaybederek yere düştüğü anlar, fotoğrafçı Necati Savaş tarafından görüntülendi.
Ayrıntılar geliyor...
