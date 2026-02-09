Türkiye’nin yeni nesil iş dünyası platformu Ortak Karar’ın Şubat ayı vizyon toplantısı, iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Dijital Varlıklar’ın iletişim sponsorluğunu üstlendiği platform, her ay düzenlediği buluşmalarla girişimcileri, yatırımcıları ve profesyonelleri aynı çatı altında topluyor.

Türkiye’nin yeni nesil iş dünyası platformu Ortak Karar tarafından düzenlenen Şubat ayı vizyon toplantısı, iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek yüksek katılımlı ve verimli bir etkinliğe dönüştü. Sektörel trendlerin, yeni nesil yönetim anlayışlarının ve geleceğe dönük stratejilerin ele alındığı toplantı, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Ortak Karar yılın ilk toplantısını yaptı

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ortak Karar Platformu Başkanı Abdullah Yaşar, platformun bir yıldan kısa bir sürede gösterdiği gelişime dikkat çekti. Yaşar, bu süre içinde geniş bir etkileşim ağı oluşturduklarını belirterek, “Ortak Karar artık sadece bir buluşma noktası değil; fikirlerin, projelerin ve iş birliklerinin somut çıktılara dönüştüğü bir ekosistem haline geldi. Önümüzdeki dönemde daha da güçlü adımlar atacağız.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından sahneye çıkan Alta Sistem Danışmanlık Yöneticisi Mert Sadıkzade, yapay zekâ teknolojilerinin iş dünyasında oluşturduğu dönüşümü etkileyici örneklerle aktardı. Sadıkzade, özellikle karar alma süreçleri, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve yeni iş modelleri üzerinde yapay zekânın radikal etkileri olacağına vurgu yaparak, katılımcılara geleceğe yönelik önemli bir perspektif sundu.

Etkinliğin son bölümünde ise iş dünyasının iki değerli isim; aynı zamanda Ortak Karar Danışma Kurulu Başkanı olan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ile REYSAŞ Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, enerjisi yüksek ve ilham verici bir söyleşi gerçekleştirdi. Deneyimlerini, sektörel öngörülerini ve sürdürülebilir büyümeye ilişkin görüşlerini paylaşan iki isim, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Ortak Karar, yıl boyunca düzenleyeceği vizyon toplantılarıyla iş dünyasının nabzını tutmaya, yeni fikirlerin ve iş birliklerinin oluşmasına katkı sağlamaya devam edecek.

iLETİŞİM SPONSORU DİJİTAL VARLIKLAR

Dijital Varlıklar’ın iletişim sponsoru olduğu Ortak Karar Platformu, arkasında herhangi bir kurum bulunmadan girişimcileri, yatırımcıları ve iş dünyasından profesyonelleri bir araya getiren, henüz çok yeni olmasına rağmen hızla büyüyen bir oluşum olarak dikkat çekiyor.

Her ay düzenlenen buluşmalarla katılımcılara iş yaşamına dair fikir alışverişi yapma, güçlü bir network oluşturma ve farklı sektörlerden değerli isimlerin tecrübelerini dinleme imkanı sunan platformda, konuşmacılar ve üyeler bu yapının kısa sürede önemli bir etkileşim alanına dönüştüğünü, burada bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ve iş hayatlarına katkı sağlayacak yeni bakış açıları kazandıklarını ifade ediyor.

Dijital Varlıklar ise iletişim sponsoru olarak bu gelişen topluluğun çalışmalarına destek veriyor.

