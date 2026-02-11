Başkan Özbek, İcardi, Lemina ve Torreira’nın beklentisine karşılık “Her futbolcumuz bizim için değerli. Bu konuda aldığımız bir karar var; şampiyon olalım masaya sonra oturalım” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da iç huzur adına önemli bir mesaj verildi ve soru işareti kısmen de olsa giderildi. Yönetimden yeni mukavele bekleyen isimler başta Mauro İcardi olmak üzere Mario Lemina ve Lucas Torreira’ydı. Ve bu üçlünün beklentisi biliniyordu. Başkan Dursun Özbek hem İcardi ve menajeri Elio Pino ile yaptığı toplantıda hem de kurmayları aracılığı ile Galatasaray’ın yıldızlarının beklentisine cevap verdi. Özbek, İcardi’nin menajeri Pino ile yapılan zirvede “Takım içinde de yeni kontrat beklentisi olan futbolcular var. Başta kaptanımız Mauro olmak üzere her futbolcumuz bizim için değerli. Bu noktada da aldığımız bir karar var. Şampiyon olalım, masaya sonra oturalım” dedi.

MAURO İNDİRİME BAĞLI

Bir anlamda şu anda kimseye ayrıcalık yapmayacaklarını vurgulayan Özbek yeni sözleşme gündemi için net olarak mayıs ayını işaret etti. Yönetimin Lemina ve Torreira’ya bakışı belli. İki ismin ücretinde de iyileştirme yapılıp mukavele uzatılması düşünülüyor. Taraftarın gözünde farklı bir yeri olan Arjantinli İcardi’ye ise yıllık 4-5 milyon avro bandında bir rakam önerilmesi gündemde. Mauro’ya indirimli teklif yapılarak “Bizimle kal” denilecek. İtalya, ülkesi Arjantin’den de talipleri olduğu iddia edilen golcü oyuncunun tavrı da bu konuda belirleyici olacak. Özetle, mayıs ayındaki şampiyonluk durumuna göre yıldız isimlerle yeni sözleşmeler yapılacak.

Lucas Torreira

2028’DE BİTİYOR

Sarı kırmızılı kulübü evi gibi gören ve özel bir yeri olduğunu her defasında vurgulayan Lucas Torreira’nın 2028’e kadar mukavelesi var. Yıllık 4 milyon avro alan Uruguaylı ismin ücreti en az 5 milyon avroya çıkarılacak.

YA TAMAM YA DEVAM

Galatasaray taraftarının aşkı olan Mauro İcardi’nin sözleşmesi haziranda sona eriyor. Yıllık 10 milyon avro ve bonusları bulunan Arjantinli isim de şartlar değişti. Gerek ilerleyen yaşı, gerek sakatlıkları ve iş disiplini ile formu yeni anlaşmada belirleyici.

Mauro Icardi

1 YILI DAHA VAR

Mario Lemina’nın sezon sonu mukavelesi bitse de 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Ki bunun için de ödenecek rakam 2,5 milyon avro olsa da sarı kırmızılılar bunu yukarı çekip yeni mukavele taraftarı.

