Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın, şubat ayında göreve gelerek takımı kümede tutmayı başaran Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Notting Forest'ın, kısa süreli görev sürecinde takımı Premier Lig'de tutmayı başaran Vitor Pereira ile yollarını ayırabileceği belirtildi.

YÖNETİMDE FİKİR BİRLİĞİ

Fabrizio Romano'nun aktardığı haberde; kulüp içerisinde Pereira ile devam etmeme yönünde bir fikir birliği oluştuğu ve taraflar arasında arka planda yaşanan hareketliliğin, teknik direktörün görevden ayrılmasıyla sonuçlanabileceğini belirtildi.

Vitor Pereira

NOTTINHGAM 4 İSİMLE ÇALIŞTI

Nottingham Forest, 2025-26 sezonunda benzeri görülmemiş bir teknik direktör sirkülasyonuna sahne oldu. Nottingham, sezon içerisinde Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche ve Vitor Pereira olmak üzere tam dört farklı ismi kulübede görevlendirdi. İstikrarı yakalamakta zorlanan yönetim, şubat ayında çözüm olarak Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı göreve getirdi.

KAFA KARIŞTIRAN BEKLEYİŞ

Nottingham Forest yönetimi ve Vitor Pereira arasındaki ilişkinin, 2026-27 sezonu hazırlıklarının başlamasıyla birlikte belirsiz bir sürece girdiği kaydedildi. Şu ana kadar gerçekleştirilen herhangi bir transfer hamlesinin bulunmamasının, kulüp içindeki kafa karışıklığını artırdığı belirtildi.

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