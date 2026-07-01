Nottingham Forest'tan Vitor Pereira için şok karar
Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın, şubat ayında göreve gelerek takımı kümede tutmayı başaran Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ileri sürüldü.
- Kulüp içerisinde Pereira ile devam etmeme yönünde bir fikir birliği oluştuğu belirtildi.
- Taraflar arasında yaşanan hareketliliğin, teknik direktörün görevden ayrılmasıyla sonuçlanabileceği aktarıldı.
- Nottingham Forest, 2025-26 sezonunda Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche ve Vitor Pereira olmak üzere dört farklı teknik direktörle çalıştı.
- Yönetim, istikrarı yakalamakta zorlanınca şubat ayında Vitor Pereira'yı göreve getirdi.
- Nottingham Forest yönetimi ve Vitor Pereira arasındaki ilişkinin belirsiz bir sürece girdiği kaydedildi.
- Şu ana kadar herhangi bir transfer hamlesinin yapılmaması, kulüp içindeki kafa karışıklığını artırdı.
Notting Forest'ın, kısa süreli görev sürecinde takımı Premier Lig'de tutmayı başaran Vitor Pereira ile yollarını ayırabileceği belirtildi.
YÖNETİMDE FİKİR BİRLİĞİ
Fabrizio Romano'nun aktardığı haberde; kulüp içerisinde Pereira ile devam etmeme yönünde bir fikir birliği oluştuğu ve taraflar arasında arka planda yaşanan hareketliliğin, teknik direktörün görevden ayrılmasıyla sonuçlanabileceğini belirtildi.
NOTTINHGAM 4 İSİMLE ÇALIŞTI
Nottingham Forest, 2025-26 sezonunda benzeri görülmemiş bir teknik direktör sirkülasyonuna sahne oldu. Nottingham, sezon içerisinde Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche ve Vitor Pereira olmak üzere tam dört farklı ismi kulübede görevlendirdi. İstikrarı yakalamakta zorlanan yönetim, şubat ayında çözüm olarak Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı göreve getirdi.
KAFA KARIŞTIRAN BEKLEYİŞ
Nottingham Forest yönetimi ve Vitor Pereira arasındaki ilişkinin, 2026-27 sezonu hazırlıklarının başlamasıyla birlikte belirsiz bir sürece girdiği kaydedildi. Şu ana kadar gerçekleştirilen herhangi bir transfer hamlesinin bulunmamasının, kulüp içindeki kafa karışıklığını artırdığı belirtildi.