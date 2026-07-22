AKOM’un İstanbul için yaptığı sağanak uyarısının ardından bir uyarıda yurt geneli için Meteoroloji’den geldi. Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların özellikle Cumartesi günü etkisi artacağı bildirilirken, sıcaklık ise yer yer 10 derece kadar düşecek.

Avrupa sıcaklarının etkisinin görüldüğü İstanbul’un için verilen sağanak uyarısının ardından yurt geneli için de bir sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini açıkladı.

AKOM ve Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Harita kırmızıya döndü, sıcaklık 10 derece birden düşecek: Sağanak gitmeden geri döndü

YARIN İÇİN SAĞANAK ALARMI

Yeni haftanın hava durumu raporunu değerlendiren Dere, yarın yurdun kuzeybatısından gelecek yağışlı sistemle beraber kuzey, iç ve batı kesimlerde yağış görüleceğini söyledi. "Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış bekliyoruz” dedi.

Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde Cuma günü yağış beklendiğini duyuran Sefa, hafta sonunda yağışların yurdun iç ve batı kesimlerine tamamen etkisi altına alacağını, yurdun kuzey kesimlerinde de yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağını belirtti.

AKOM ve Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Harita kırmızıya döndü, sıcaklık 10 derece birden düşecek: Sağanak gitmeden geri döndü

“20 DERECEYE DÜŞECEK”

Dere, Ankara'da sıcaklıkların 30 ila 31 derece civarında seyrettiğini belirterek "Cuma gününden itibaren Ankara'ya yağış geliyor. Bu yağışla beraber cumartesi günü Ankara'da sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek. Pazar gününden itibaren tekrar sıcaklıklar artacak” dedi.

AKOM ve Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Harita kırmızıya döndü, sıcaklık 10 derece birden düşecek: Sağanak gitmeden geri döndü

İSTANBUL’DA 3 GÜN SAĞANAK

Dere, İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklendiğini vurgulayarak, yarın Anadolu yakasında görülecek yağışların, cuma ve cumartesi günü İstanbul genelinde etkili olacağını bildirdi. Dere, cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli yağışların beklendiğini bildirdi.

İZMİR'DE 1 İLA 2 DERECE DÜŞÜŞ

İzmir'de yarın ve cuma günü yağış beklenmediğini aktaran Dere, "Cumartesi günü İzmir'e de yağış geliyor. Bu gelecek olan etkili sistemle beraber hava sıcaklıklarında İzmir'de 1 ila 2 derece düşüş bekliyoruz” diye konuştu.

AKOM UYARISI

Öte yandan AKOM tarafından yapılan uyarıya göre; akşam saat 18.00 sıralarında Silivri ve Çatalca'da başlayıp gece kent geneline yayılacak olan kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışların perşembe sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

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