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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1,85 promil alkollü stajyer sürücü, aracıyla kontrolden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarptı. Sürücü ve yanındaki bir kişinin yaralandığı kazanın ardından sinir krizi geçirerek kendine zarar vermeye çalışan şahsı çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayın ardından sürücüye 25 bin TL para cezası kesilirken, stajyer statüsünde olması nedeniyle ehliyeti tamamen iptal edildi.

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