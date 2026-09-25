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Spor

Montella: "Büyük maçlarda başrol olmak istiyoruz"

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Montella:
Başlık ResmiMontella: Büyük maçlarda başrol olmak istiyoruz

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa karşılaşması öncesinde değerlendirmeler yaptı.

"FUTBOLDA GEÇMİŞE TAKILI KALMAMALIYIZ"

Geçmişe takılı kalmadan geleceğe odaklanmaları gerektiğini belirten İtalyan çalıştırıcı, "Futbolda geçmişe takılı kalmayıp bugüne ve yarınlara odaklanmak şart. Tam anlamıyla kendi tarzımızı sahaya yansıtacağımız, cesur ve taze bir sayfa açıyoruz." diye konuştu.

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"BÜYÜK MAÇLARDA BAŞROL OLMAK İSTİYORUZ"

Büyük maçlarda sadece mücadele eden taraf olmak istemediklerini kaydeden Vincenzo Montella, "Biz bu tür büyük maçlarda başrol olmak istiyoruz. Kendi kalitemizi en iyi şekilde sergileyerek bu yeni dönemin ilk adımını hep birlikte atacağız." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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