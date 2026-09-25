Şişli’de ev arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz bulunan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağız Bilik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda darp izine rastlanmayan genç öğrencinin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından netlik kazanacak.

Özetle Kaydet a- | +A

Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Feriköy Savaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gündüz saatlerinde dışarıda olan Yağız Bilik (25), gece saatlerinde eve geldi. Bilik'ten akşam saatlerine kadar haber alamayan ev arkadaşı, kontrol amaçlı eve geldi.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Genç kadın evinde ölü bulundu! Sırrı otopsi çözecek

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Bilik’in olduğu odaya bakan arkadaşı, onu yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı.

Şişli'de esrarengiz olay! Üniversiteli Yağız evinde ölü bulundu

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Bilik'in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan savcı, olay yerinden arkadaşının bilgisine başvururken, gencin ölümünü haber alan arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

İncelemenin ardından Yağız Bilik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala