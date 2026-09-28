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Kültür - Sanat

Dünyadan şairler festivale katılıyor: İstanbul'da şiir mevsimi

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Dünyadan şairler festivale katılıyor: İstanbul'da şiir mevsimi
Başlık ResmiDünyadan şairler festivale katılıyor: İstanbulda şiir mevsimi

17. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Festivali, farklı ülkelerden şairleri bir araya getirirken Beşir Ayvazoğlu’na da Onur Ödülü takdim edildi.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Üzerine en çok şiir yazılan şehirlerden biri olan İstanbul’da mısralar yine yedi tepe üzerine yayılıyor… Şiir Derneği tarafından 17. defa düzenlenen “Uluslararası Şiir ve Edebiyat Festivali” önceki akşam Rami Kütüphanesi’nde başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz’ın da katıldığı açılışta Beşir Ayvazoğlu’na “Onur Ödülü” takdim edildi. Burada konuşan Ayvazoğlu, aslında “şair emeklisi” olduğunu söyleyerek “Edebiyata her Türk genci gibi şiirle başladım. Uzunca bir süre şiir yazdım. Birkaç tane şiir kitabım da var. Fakat sonradan anladım ki büyük şairlerle yarışmak mümkün değil.

Dünyadan şairler festivale katılıyor: İstanbulda şiir mevsimi
Başlık ResmiDünyadan şairler festivale katılıyor: İstanbulda şiir mevsimi

İyi olmayan şiirler yazmaktansa güzel şiirleri okumayı daha faydalı gördüm ama şiirden vazgeçmedim. Daha sonra çok büyük şairlerin biyografilerini yazdım. Dolayısıyla bir biyografi yazarı olarak edebiyatımıza şair olarak yapacağım hizmetten çok daha fazlasını yaptığıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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DÜNYADAN ŞAİRLER İSTANBUL’DA

Yarına kadar devam edecek Uluslararası Şiir ve Edebiyat Festivali’ne Türkiye’den şairlerin yanı sıra farklı ülkelerden ve edebiyat geleneklerinden isimler misafir oluyor. Onlar arasında Danimarkalı şair Niels Hav, Katalonya’dan Eduard Sanhuja, Polonyalı şair ve yazar Julia Fiedorczuk, Yunanistan’dan Dimitris Leontzakos, İtalya’dan Matteo Lefevre ve Azerbaycan’dan Akşin Yenisey bulunuyor.

Festivalde bugün 11.00’de Sirkeci-Beyazıt hattında “Tarihî Şehir Şiir Durakları Gezisi” tertiplenecek. Saat 16.00’da ise “Beşir Ayvazoğlu Paneli” gerçekleştirilecek. Ayvazoğlu’nun yanı sıra Alim Kahraman, Taner Ay ve Ömer Erdem panele katılacak. Saat 18.00’de de Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi’nde uluslararası şiir okuması düzenlenecek.

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