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Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' soruşturması

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Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' soruşturması
Başlık ResmiYeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nin 252. maddesi uyarınca rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem
Başlık ResmiYeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem

NE OLMUŞTU?

Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefonunda yapılan incelemelerde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile yaptığı yazışmalar gün yüzüne çıkmıştı. Bu mesajlarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden bahsedildiği, ancak işin halledilememesi üzerine paranın iadesi konusunda taraflar arasında ciddi tartışmalar yaşandığı tespit edilmişti.

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Rüşvet iddialarının yanı sıra, ikili arasındaki yazışmalarda yasa dışı kumar bağlantıları da belgelenmişti. Erdem'in Birinci'ye poker masası görüntüleri göndererek kumar oynamaya gittiklerini belirttiği mesajların yanı sıra, Birinci'nin suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve firari sanıklarla samimi fotoğraflarının bulunması dikkat çekmişti. Aynı telefonda, Birinci'nin kumarda yüksek miktarlarda borçlandığını anlattığı mesajlar da rapora girmişti.

Soruşturmanın boyutu, dijital incelemelerde bazı siyasetçi ve bürokratlara "fuhuş amaçlı" kadın temin edildiğine yönelik şüpheli görüşmelerin bulunmasıyla daha da derinleşmişti. Son operasyon kapsamında gözaltına alınan Murat Etöz'ün de özellikle Erdem ile bağlantılı olduğu öne sürülen 5 milyon dolarlık bu rüşvet trafiğindeki rolünün mercek altına alınması, süreci doğrudan Mustafa Erdem'e uzanan bir soruşturmaya dönüştürmüştü.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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