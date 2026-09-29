Hong Konglu efsanevi aksiyon yıldızı Jackie Chan'in hayatını kaybettiğini öne süren bir dizi sosyal medya söylentisi hızla yayılarak, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili soru işaretleri doğurdu. Chan'in siyah-beyaz bir fotoğrafının yanı sıra "1954-2026" tarihlerinin yer aldığı paylaşımlar kafa karışıklığına neden oldu. Peki, Jackie Chan öldü mü?

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Jackie Chan, internette yayılan asılsız ölüm haberlerinin son hedefi oldu. Sosyal medya paylaşımlarında, efsanevi oyuncu ve dövüş sanatçısının hayatını kaybettiği yönünde yanlış iddialar ortaya atıldı. Şaka amacıyla yapılan bir paylaşım, hayranlarını endişelendirdi ve çok sayıda anma mesajına yol açtı. Paylaşımda, "Kung-fu efsanesi Jackie Chan 71 yaşını geçti, artık 72 yaşında" yazıyordu.

Asıl adı Fang Shilong olan oyuncu hayatta; kendisi kamuoyu önüne çıkmaya ve yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Sosyal medyada hızla yayıldı... Jackie Chan öldü mü?

VEFAT İDDİALARINA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada hızla yayılan son asılsız ölüm haberi üzerine hayranlar, hesaplarından Chan’in ardından üzüntülerini dile getiren ve sinemaya katkılarını övgüyle anan mesajlar paylaştı. Paylaşımlar yayılırken birçok hayran da haberin asılsız olduğunu öğrenince duyduğu rahatlamayı dile getirdi.

Chan hakkında ilk kez asılsız bir ölüm haberi çıkmıyor. Oyuncu, yıllar içinde sosyal medyada birçok kez benzer söylentilerin hedefi oldu.

Jackie Chan’in “Rush Hour 4” ile geri dönmesi bekleniyor. Haberlere göre oyuncu, rol arkadaşı Chris Tucker ile birlikte başarılı seriye dönmek ve ikonik rollerini yeniden canlandırmak için görüşmeler yürütüyor.

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