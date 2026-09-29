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Efkan Ala’dan Özgür Özel’e yolsuzluk çıkışı: Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin

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Efkan Ala’dan Özgür Özel’e yolsuzluk çıkışı: Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin
Başlık ResmiEfkan Ala’dan Özgür Özel’e yolsuzluk çıkışı: Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi. Ala, Erdoğan’ın ilk günden itibaren sorumluların ortaya çıkarılması talimatını verdiğini söyleyerek, “Yolsuzluk yapanları siz savunuyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan soruşturun diyor” ifadelerini kullandı.

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Fon soruşturması üzerinden iktidar ile muhalefet arasındaki karşılıklı açıklamalar sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerinin ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala
Başlık ResmiAK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala

“İLK ANDAN İTİBAREN GEREĞİNİN YAPILMASI TALİMATINI VERDİ”

Efkan Ala, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın soruşturmalara ilişkin tutumuna dikkat çekti.

Ala, “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı, ilk andan itibaren bütün devlet kurumlarınca derhal gereğinin yapılması ve kim olursa olsun sorumlulardan hesap sorulması talimatını vermiştir” ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasında adli ve mali süreçlerin sürdüğü, mal varlıklarının dondurulması ve şüphelilere yönelik işlemlerin devam ettiği Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel
Başlık ResmiYeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL’E YOLSUZLUK ELEŞTİRİSİ

Ala, Özgür Özel’in partisindeki ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını “örtbas etmek” için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığını belirtti.

Özel’e siyasi sorumluluk çağrısı yapan Ala, “Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin, yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın” dedi.

“YOLSUZLUK YAPANLARI SİZ SAVUNUYORSUNUZ”

Efkan Ala, açıklamasında iktidar ile muhalefetin soruşturmalara yönelik tutumu arasında fark bulunduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Yolsuzluk yapanları siz savunuyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan soruşturun diyor.”

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala

Ala ayrıca, “Siz yolsuzlukla suçlananlara tabi oluyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan görevden alıyor” dedi.

“KILAVUZUMUZ SİLİVRİ DEĞİL MİLLETİMİZDİR”

Ala, açıklamasının sonunda kim olursa olsun sorumlular hakkında işlem yapılacağını belirtti.

“Kim olursa olsun gereği yapılacaktır ve hesabı sorulacaktır” diyen Ala, mesajını, “Çünkü bizim kılavuzumuz Silivri değil milletimizdir” sözleriyle tamamladı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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