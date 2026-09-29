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Spor

Braga'dan Beşiktaş'a 500 bin euro daha geldi: Bonus maddesi devreye girdi

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Braga'dan Beşiktaş'a 500 bin euro daha geldi: Bonus maddesi devreye girdi
Başlık ResmiBragadan Beşiktaşa 500 bin euro daha geldi: Bonus maddesi devreye girdi

Beşiktaş, Ocak 2026'da Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz'dan para kazanmaya devam ediyor. Türkiye-İtalya maçının son bölümünde mücadele eden genç orta saha, A Milli Takım formasını 3'üncü kez giydiği için bonus maddesi devreye girdi.

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Demir Ege Tıknaz'ı 21 Ocak 2026 tarihinde 7 milyon euro bonservis karşılığında Braga'ya gönderen Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili ekstra gelir elde etti.

A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da İtalya ile oynadığı UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup maçında 76'ncı dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna sonradan dahil olan Demir Ege'nin sözleşmesindeki "bonus maddesi" devreye girdi.

Demir Ege Tıknaz, Braga'da bu sezon Portekiz Ligi ve Konferans Ligi Elemeleri'nde toplam 12 maçta 718 dakika süre aldı.
Başlık ResmiDemir Ege Tıknaz, Braga'da bu sezon Portekiz Ligi ve Konferans Ligi Elemeleri'nde toplam 12 maçta 718 dakika süre aldı.

500 BİN EURO EK ÖDEME

HT Spor'da yer alan habere göre; iki kulüp arasındaki transfer anlaşmasında, "Demir Ege Tıknaz'ın Braga'da bulunduğu süre içerisinde A Milli Takım'da 3 defa forma giymesi halinde Beşiktaş'a 500 bin euro ödeme yapılması" şartı yer alıyordu. Milli futbolcunun bu maddeyi yerine getirmesiyle birlikte Braga'nın, siyah-beyazlı kulübe 500 bin euro ödeme yapacağı ortaya çıktı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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