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Eşini ve kayınvalidesini bıçakladı, yayın açıp 'helallik' istedi! "Karımı sabah vurdum"

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Eşini ve kayınvalidesini bıçakladı, yayın açıp 'helallik' istedi!

Antalya'da Mustafa E. isimli şahıs eşini ve kayınvalidesini bıçakla ağır yaraladıktan sonra çıktığı binada sosyal medyadan canlı yayın açarak intihar girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik güçlerinin 4 saatlik çabası sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

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Dehşete düşüren olay Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşandı. Mustafa E. isimli şahıs evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaraladı.

Şahıs, daha sonra olay yerinin yaklaşık 200 metre yakınında bulunan 5 katlı bir binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

SAATLERCE İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri şahsın bulunduğu binada geniş güvenlik önlemi alırken, yaklaşık 4 saat boyunca şahsı ikna etmek için çalışma yürüttü.

Eşini ve kayınvalidesini bıçakladı, yayın açıp 'helallik' istedi! "Karımı sabah vurdum"
Başlık ResmiEşini ve kayınvalidesini bıçakladı, yayın açıp 'helallik' istedi! "Karımı sabah vurdum"
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Yapılan görüşmeler sonucunda şahıs binadan indirilerek gözaltına alındı. Olayda bıçakla yaralanan kadınlar ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eşini ve kayınvalidesini bıçakladı, yayın açıp 'helallik' istedi! "Karımı sabah vurdum"
Başlık ResmiEşini ve kayınvalidesini bıçakladı, yayın açıp 'helallik' istedi! "Karımı sabah vurdum"

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Öte yandan şahıs, olay sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, "Şu anda Alanya'da bir inşaat firmasının 4. katındayım. Birazdan intihar edeceğim. Karımı sabah vurdum. Namusumu temizledim, ne oldu bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben namuslu, şerefli adamım. Hakkınızı helal edin. Birazdan intihar edeceğim. Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar. Ben namuslu, şerefli adamım. Hepinizi öpüyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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