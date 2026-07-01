Doğanın Kanunu Hulusi kimdir, Hakan Yılmaz hangi dizilerde oynadı?
Star TV'nin ilgi gören dizisi Doğanın Kanunu'nda Hulusi karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. Hakan Yılmaz'ın oynadığı Hulusi'nin hikayesi ile deneyimli oyuncunun kariyeri ve rol aldığı diziler merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Hakan Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Doğanın Kanunu dizisinde Hulusi karakteriyle ekran karşısına çıkan Hakan Yılmaz, başarılı oyunculuğuyla yeniden gündeme geldi. Uzun yıllardır televizyon ve tiyatro projelerinde yer alan deneyimli isim, yeni dizisindeki karakteriyle izleyicilerin yakından takip ettiği oyuncular arasında bulunuyor.
DOĞANIN KANUNU HULUSİ KİMDİR?
Doğanın Kanunu dizisinde Hulusi, Doğa'nın (Özge Yağız) babası olarak hikayede yer alıyor. Kızını yatırımcısı olduğu çiftliğe gönderen Hulusi'nin aldığı bu karar, dizide yaşanacak gelişmelerin başlangıç noktalarından birini oluşturuyor.
HAKAN YILMAZ KİMDİR?
Hakan Yılmaz, 6 Aralık 1969'da Rize'de dünyaya geldi. Aslen Çayelili olan oyuncu, sahneyle ilk kez ilkokul yıllarında tanıştı. Folklor ve modern dans eğitimi alan Yılmaz, askerlik görevinin ardından Antalya'da tiyatro çalışmalarına katıldı ve televizyon kariyerine adım attı.
1990'lı yıllardan itibaren birçok televizyon programı, tiyatro oyunu ve dizide yer alan Hakan Yılmaz, özellikle Ayrılsak da Beraberiz dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Yılmaz, uzun yıllardır televizyon ekranlarının sevilen isimleri arasında yer alıyor.
HAKAN YILMAZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Ayrılsak Da Beraberiz 1994-2004
Sıdıka 2000
Uy Başuma Gelenler 2004
Kısmet 2005
Erkeksen Seyret 2006
Baba Oluyorum 2007
Avrupa Yakası 2007-2009
Yalancı Romantik 2008-2009
Yahşi Cazibe 2010-2012
Ali Ayşe'yi Seviyor 2013
Cesur Hemşire 2013
Üç Arkadaş 2014
Koca Koca Yalanlar 2018
Kuruluş Osman 2022-2023
Kendi Düşen Ağlamaz 2023-2024
Aile Saadeti 2025
Doğanın Kanunu 2026