Doğanın Kanunu dizisinin çekim yerleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın yer aldığı dizide Yaman'ın çiftliğinin nerede olduğu, Doğanın Kanunu'nun hangi ilçede çekildiği ve çekim mekanları araştırılan konular arasında yer alıyor.

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ı başrollerde buluşturan Doğanın Kanunu, yayınlanan bölümleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin ekrana yansıyan doğal atmosferi, Ege'nin eşsiz manzaraları ve Yaman'ın yönettiği çiftlik sahneleri, çekim lokasyonlarına yönelik merakı artırdı.

DOĞANIN KANUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğanın Kanunu dizisinin çekimlerine ilk olarak İstanbul'da başlandı. Ancak hikayenin ilerleyen bölümlerinde ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nin doğal dokusunu yansıtan mekanlar tercih edildi. Dizinin önemli sahneleri İzmir'de gerçekleştiriliyor.

Yapım ekibinin özellikle doğa ile iç içe bir atmosfer oluşturmak için kırsal alanları ve sahil bölgelerini tercih ettiği görülüyor. Dizide yer alan çiftlik, bağ, bahçe ve kıyı sahneleri, hikayenin doğal yapısını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi ilçede? Yamanın çiftliği merak konusu!

DOĞANIN KANUNU İZMİR'İN HANGİ İLÇESİNDE ÇEKİLİYOR?

Doğanın Kanunu dizisinin İzmir çekimlerinin büyük bölümü Urla ilçesinde gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ege'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi, dizide sıkça görülen açık alan sahnelerine ev sahipliği yapıyor.

Bağları, zeytinlikleri, taş evleri ve kıyı şeridiyle bilinen Urla, yapım ekibinin tercih ettiği başlıca çekim noktaları arasında bulunuyor. Dizide görülen birçok dış mekan sahnesinin bu bölgede çekildiği belirtiliyor.

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi ilçede? Yamanın çiftliği merak konusu!

DOĞANIN KANUNU YAMAN'IN ÇİFTLİĞİ NEREDE?

Dizide Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Yaman karakterinin yönettiği organik tarım çiftliği, hikayenin merkezinde yer alıyor. Yaman'ın yıllar sonra yeniden karşılaştığı Doğa ile yollarının kesiştiği önemli olayların büyük bölümü bu çiftlikte yaşanıyor.

Çiftlik sahnelerinin İzmir'in Urla ilçesindeki çeşitli tarım alanları ve özel mülklerde çekildiği biliniyor. Ancak yapım şirketi tarafından çiftliğin tam konumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi ilçede? Yamanın çiftliği merak konusu!

OYUNCU KADROSU

Doğanın Kanunu dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.

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