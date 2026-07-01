Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği'nin (AB) stratejik sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak için hazırladığı Sanayi Hızlandırma Yasası’na karşı uyarı belgesi yayımladı.

Brüksel merkezli Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB'nin sanayi tabanını güçlendirmeyi ve temiz teknolojilerde yerelleşmeyi hedefleyen yeni yasa taslağına ilişkin resmi görüşünü sundu.

Birliğin üretim rekabetini koruma çabalarını haklı bulduklarını ancak mevcut taslağın mevcut yapıyı yıkabileceğini belirten raporda, "AB'nin sanayi tabanının zayıflaması riski bugün gerçektir ve Avrupa'da üretimi destekleyecek akıllı tedbirler haklıdır. Ancak mevcut taslak haliyle öneri, yerleşik tedarik zincirlerini bozma ve bugüne kadar yapılan çok sayıda yatırımı riske atma tehlikesi taşımaktadır. Sanayiyi zayıflatmak yerine güçlendirecek, mevcut istihdamı ortadan kaldırmak yerine koruyacak pragmatik bir uygulama planına ihtiyaç var." ifadeleri yer aldı.

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"TÜRKİYE VE FAS'TAKİ FABRİKALARIMIZ MUAF TUTULMALI"

Sektörün halihazırda sıfır emisyona geçiş sürecinde yoğun küresel rekabet, fırlayan üretim maliyetleri ve daralan tüketici talebiyle boğuştuğunu hatırlatan Avrupalı üreticiler, AB dışındaki stratejik kalelerin kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Raporda Türkiye'deki tesislere yönelik şu çağrı yapıldı:

"Sanayi Hızlandırma Yasası’nın tüm politika araçları, AB’nin yakından entegre komşuları olan Türkiye ve Fas’ta yerleşik ACEA üyelerinin mevcut faaliyetlerini dikkate almalıdır. Yasa teklifinin yayımlanmasından önce kurulmuş olan bu üretim kapasiteleri kanundan muaf tutulmalıdır. Böylece o dönemde geçerli olan çerçeve kapsamında iyi niyetle yapılan yatırımların boşa gitmemesi (atıl kalmaması) sağlanmalıdır."

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"BİR OTOMOBİL SADECE PARÇALARIN TOPLAMINDAN İBARET DEĞİLDİR"

Araç montajı ve parça üretiminin katı kurallarla sadece AB içine sıkıştırılmasının maliyetleri katlayacağını ve yeterli teşvik olmazsa üretimi ekonomik olarak cazip kılmayacağını belirten ACEA, "Avrupa içeriği" hesaplamasının parçalara göre değil, tamamlanmış araca göre yapılması gerektiğini savundu. Birlik, otomotiv üretiminin felsefesini şu sözlerle hatırlattı:

"Bir otomobil yalnızca parçaların fiziksel toplamından ibaret değildir. AR-GE faaliyetleri, ileri mühendislik, tasarım ve yüksek nitelikli iş gücü de o araca asıl değeri veren büyük unsurlardır. Dolayısıyla kurallar esnetilmeli, İngiltere de 'Made in EU' sistemi içinde eşit ortak olarak kabul edilmelidir."

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