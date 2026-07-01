CIA fonlarıyla kurulanPalantir’in CEO’su Alex Karp, CNBC’nin "Squawk Box" programında "Ben İsrail halkına ve devletine en çok destek veren CEO'yum. İsrail kesinlikle iyinin tarafındadır" açıklamasında bulundu.

Nvidia ile yaptıkları yeni ortaklık ve askeri yapay zeka modelleri hakkında CNBC muhabiri Seema Mody'nin sorularını cevaplayan milyarder CEO, Palantir yazılımlarının savaş arenalarındaki etkisi hakkında konuştu.

"Bugün kimse gerçekleri eğip bükmesin. Biz şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve İsrail’in en kritik askeri ve sivil altyapısının tam üzerinde oturuyoruz. Bugün dünyadaki sıcak savaş alanlarında Büyük Dil Modellerini (LLM) kullanan, askeri operasyon ve hedef analizi yapan kim varsa, bizim 'Ontology' adını verdiğimiz yazılım katmanımız ve altyapımız üzerinde çalışıyor. Palantir'in tüm sırrı, cephedeki savaşçılara en kusursuz ve en ölümcül teknolojik kaynakları sunmasıdır."

İSRAİL'İN KATLİAMLARINA TAM DESTEK: "BEN EN ÇOK DESTEK VEREN CEO'YUM"

Hafaverford ve Berkeley gibi köklü Amerikan üniversitelerindeki akademisyenlerin veya bazı sol muhalif çevrelerin Palantir'in askeri kontratlarından hoşlanmadığını ileri süren Alex Karp, İsrail Devleti'ne yönelik korumacı tavrını yineledi:

"Açıkça söylüyorum, ben dünyada İsrail'e halk bazında ve kurumsal olarak en çok destek veren CEO'yum. Bence İsrail kesinlikle ama kesinlikle 'iyinin' tarafında. 4 Temmuz Bağımsızlık Günü yaklaşırken tek bir şey istiyorum: Bizim ve dünyadaki İsrail ve Ukrayna gibi dostlarımızın en iyi teknolojik kaynaklara sahip olması. Savaş bakanlıklarını güvendiği tek şirket biziz."

Palantir CEO’sundan canlı yayında İsrail çıkışı: "Netanyahu'nun yanındayız, savaş alanı bizim yazılımımızda dönüyor"

SİLİKON VADİSİ’NE AĞIR HAKARET: "ÜLKENİN GÜVENLİĞİNİ ÇILGIN UYUŞTURUCU MÜPTELALARINA MI BIRAKACAĞIZ?"

OpenAI CEO’su Sam Altman ve Anthropic CEO’su Dario Amodei gibi isimlerin yapay zekayı dünyaya "tamamen yanlış pazarladığını" ve bir "balon" oluşturduklarını iddia eden Karp, Silikon Vadisi'ndeki rakiplerine karşı zehir zemberek ifadeler kullandı.

Sunucunun "Sesiniz çok öfkeli geliyor" uyarısı üzerine Karp, "Kızgın değilim, bu benim aracılığımla dile gelen Amerikan iş dünyasının ve ordusunun gerçek sesidir! Şu an tüm Amerikan şirketleri ve savunma sanayii öfkeli. Çünkü frontier laboratuvarları (OpenAI v.b.) boş token'lar satarak şirketlerin fikri mülkiyetini ve datasını çalıyor. Soruyorum size; bu ülkenin savaş alanını ve savunma stratejilerini Silikon Vadisi’ndeki genel kanıya, yani görünüşe göre uyuşturucu kullanan, nörodiverjan ve çıldırmış bir avuç kişiye mi devredeceğiz? Bu tamamen delilik! Ben bunu yapmıyorum. Biz gücü ve kontrolü devletlerin kendi ordusuna teslim ediyoruz." dedi.

"MİLYARDERLERE SERVET VERGİSİ CEZASI KESİLİYOR"

Yapay zeka modellerinin aşırı derecede abartılması yüzünden piyasada sahte bir dağıtım kodu oluştuğunu belirten Karp, bunun Amerikan ekonomisine ve elitlerine bir ceza olarak geri döndüğünü iddia etti:

"Bu şişirilmiş modeller yüzünden yozlaşmış sistem sosyal medyadaki dezenformasyonu besliyor. Masadaki her bir kişi, sırf bizi cezalandırmak için uydurulan bir 'servet vergisi' ödemek zorunda kalacak. Bu vergi yoksullara yardım falan etmiyor, sadece üreteni cezalandırıyor. Biz ise Nvidia ile yaptığımız bu yeni ortaklıkla müşterilere kendi hesaplama güçlerini, kendi askeri veri yığınlarını ve kendi kontrol mekanizmalarını geri veriyoruz."

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