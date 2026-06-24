Star TV'nin yaz sezonuna damga vuran yapımlarından Doğanın Kanunu, hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı dizide oyuncular ve karakterler araştırılıyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinde kim, kimdir?

Yayın hayatına iddialı bir başlangıç yapan Doğanın Kanunu, farklı dünyalara ait iki karakterin kesişen hayatlarını ekrana taşıyor. Dizinin yeni bölümleriyle birlikte oyuncu kadrosu ve karakterlerin hikayedeki rolleri de araştırılan konular arasında yer alıyor.

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİM?

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.

Doğanın Kanunu oyuncuları ve karakterleri! Kim, kimdir?

DOĞANIN KANUNU KARAKTERLERİ

Alperen Duymaz - Yaman

Hayatının dönüm noktasını yaşadıktan sonra organik tarım çiftliğinin yöneticisi olan Yaman, dizinin ana karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Doğanın Kanunu oyuncuları ve karakterleri! Kim, kimdir?

Özge Yağız - Doğa

Holding patronunun kızı olan Doğa, hayatın gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalan güçlü karakterlerden biri olarak hikayede yer alıyor.

Hakan Yılmaz - Hulusi

Doğa'nın babası olan Hulusi, kızını yatırımcısı olduğu çiftliğe göndererek olayların gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Doğanın Kanunu oyuncuları ve karakterleri! Kim, kimdir?

Nur Yazar - Perihan

Seda Türkmen - Nesrin

Hülya Duyar - Adile

Onur Berk Aslanoğlu - Saffet

Bartu Zeytinci - Burak

Kübra Balcan - Vera

Olcay Yusufoğlu - Devin

Aziz Caner - Eren

Lara Aslan - Hediye

Yiğitcan Ergin - Mert

Yüksel Ünal - Kazım

Çağla Demir - Müjgan

Müttalip Müjdeci - Kamuran

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