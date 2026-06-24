Doğanın Kanunu oyuncuları ve karakterleri! Kim, kimdir?
Star TV'nin yaz sezonuna damga vuran yapımlarından Doğanın Kanunu, hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı dizide oyuncular ve karakterler araştırılıyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinde kim, kimdir?
Yayın hayatına iddialı bir başlangıç yapan Doğanın Kanunu, farklı dünyalara ait iki karakterin kesişen hayatlarını ekrana taşıyor. Dizinin yeni bölümleriyle birlikte oyuncu kadrosu ve karakterlerin hikayedeki rolleri de araştırılan konular arasında yer alıyor.
DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİM?
Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.
DOĞANIN KANUNU KARAKTERLERİ
- Alperen Duymaz - Yaman
Hayatının dönüm noktasını yaşadıktan sonra organik tarım çiftliğinin yöneticisi olan Yaman, dizinin ana karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor.
- Özge Yağız - Doğa
Holding patronunun kızı olan Doğa, hayatın gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalan güçlü karakterlerden biri olarak hikayede yer alıyor.
- Hakan Yılmaz - Hulusi
Doğa'nın babası olan Hulusi, kızını yatırımcısı olduğu çiftliğe göndererek olayların gelişmesinde önemli rol oynuyor.
- Nur Yazar - Perihan
- Seda Türkmen - Nesrin
- Hülya Duyar - Adile
- Onur Berk Aslanoğlu - Saffet
- Bartu Zeytinci - Burak
- Kübra Balcan - Vera
- Olcay Yusufoğlu - Devin
- Aziz Caner - Eren
- Lara Aslan - Hediye
- Yiğitcan Ergin - Mert
- Yüksel Ünal - Kazım
- Çağla Demir - Müjgan
- Müttalip Müjdeci - Kamuran