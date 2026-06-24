Çekya siyasetini sarsan 'Ankara Zirvesi' krizi Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. 7-8 Temmuz'daki tarihi zirveye günler kala acil toplanan mahkeme, Başbakan Andrej Babis hükümetine kesin talimat vererek Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in Ankara'ya götürülmesine hükmetti.

Çekya’da Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasında yaşanan Ankara krizi yargıya taşındı. Anayasa Mahkemesi, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesi için acil bir karar aldı. Mahkeme, hükümete Cumhurbaşkanı Pavel’i zirveye götürme emri verdi. Kabine, cumhurbaşkanını derhal akredite etmek zorunda kalacak.

MAHKEMEDEN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA KESİN ENGEL TALİMATI

Anayasa Mahkemesi Çarşamba günü toplandı. Mahkeme hükümete, Dışişleri Bakanı Petr Macinka’ya ve bakanlığına kesin talimat verdi. Kararda, Pavel’in katılımını engelleyecek veya zorlaştıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiği aktarıldı.

Basın toplantısında konuşan yargıç Pavel Samal kararı şöyle duyurdu:

"Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanının talebi üzerine, hükümete, Dışişleri Bakanı’na ve Dışişleri Bakanlığı’na, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek zirvenin organizatörlerine, Çek Cumhuriyeti’ resmi heyetinin bir parçası olarak Cumhurbaşkanı’nın da yer alacağını derhal bildirmeleri ve kendisine ve beraberindekilere gerekli akreditasyonu sağlamaları gerektiğine karar verdi."

Çekya Anayasa Mahkemesinden Ankara kararı: Başbakan ve Cumhurbaşkanı NATO Zirvesi İçin karşı karşıya gelmişti!

AKREDİTASYON SÜRESİ CUMA GÜNÜ SONA ERİYOR

Anayasa Mahkemesi’nin Pavel’in talep ettiği ihtiyati tedbire karar vermesinin arkasında zaman sıkıntısı yatıyor. Yargıç Samal, "Zirve çok yaklaştı, akreditasyon süresi Cuma günü sona eriyor" diyerek durumu açıkladı. Kararın gerekçesinde devlet geleneğine atıf yapıldı. Samal, kamu kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 1989’dan sonra ve Çek Cumhuriyeti’nin NATO’ya katılımından bu yana bu görevi üstlenen tüm cumhurbaşkanlarının bugüne kadar her zaman zirveye katıldıklarını aktardı. Yargıç, bu yerleşik uygulamanın var olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini ekledi.

BAŞBAKAN ANDREJ BABİS VE CUMHURBAŞKANI PETR PAVEL’DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELDİ

Mahkeme kararının ardından Başbakan Andrej Babia, sosyal medya platformu X üzerinden kısa bir açıklama yaptı. Babis, "Anayasa Mahkemesi’nin bu olağanüstü hızlı kararını saygıyla karşılıyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petr Pavel de X hesabından karardan duyduğu memnuniyeti şöyle paylaştı:

"Anayasa Mahkemesi’nin, mevcut uygulamayı yansıtan ve NATO zirvesinde ülkenin temsilinin sürekliliğini sağlayan bir ihtiyati tedbir kararı vermesini memnuniyetle karşılıyorum. Bu tedbir ayrıca, toplantıya katılımın usulüne uygun şekilde hazırlanmasını ve idari açıdan sorunsuz bir şekilde yürütülmesini garanti ediyor. Ön tedbirin, anlaşmazlığın kendisiyle ilgili nihai bir karar olmadığını biliyorum ve Anayasa Mahkemesi’nin sonraki adımlarını bekleyeceğim."

Çekya Anayasa Mahkemesinden Ankara kararı: Başbakan ve Cumhurbaşkanı NATO Zirvesi için karşı karşıya gelmişti!

MUHALEFET KANADINDA COŞKU HAKİM

Eski Başbakan Petr Fiala kararı "iyi ve önemli" olarak nitelendirdi. STAN Hareketi Başkanı Vít Rakusan ise geçici tedbiri gerekli bulduğunu aktararak, hükümet politikacılarının tepkisinin, kendilerine uygun olmayan bir yargı kararını ne kadar kabul etmeye istekli olduklarının bir testi olacağını söyledi.

Çekya Anayasa Mahkemesinden Ankara kararı: Başbakan ve Cumhurbaşkanı NATO Zirvesi için karşı karşıya gelmişti!

NİHAİ KARAR İLERLEYEN SÜREÇTE VERİLECEK

Cumhurbaşkanının yetki davası ve devleti dışarıda temsil etme yetkilerinin kapsamı konusunda mahkeme henüz son sözünü söylemedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Josef Baxa, Çarşamba günü alınan geçici tedbirin nihai sonucu önceden belirlemediğini iletti.

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