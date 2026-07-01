Mersin’de bir genç kızın erkek arkadaşı tarafından yerlerde sürüklenerek arabaya bindirilmeye zorlandığı anlar kan dondurdu. Genç kızın yardımına çevredeki başka bir kadın sürücü koşarken, dehşet dolu anlar devam etti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, genç kız yaşananları anlattı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaydedilen görüntüler kan dondurdu. İddiaya göre 20 yaşındaki B.Ş., erkek arkadaşı Y.K. tarafından otomobile bindirilerek kaçırılmaya çalışıldı. Genç kıza çevredekiler yardım ederken, kaçmasına yardım eden kadının da aracı yumruklandı. İşte korkunç olayın detayları…

Mersinde korku dolu anlar! Hayır dedi, kabusu yaşadı: Yerde sürüklendi, zorla araca bindirildi

“HAYIR DEDİM, BOĞUŞMA BAŞLADI”

Y.K.‘nın 1,5 yıldır erkek arkadaşı olduğunu, kendisini bir süredir tehdit ettiğini iddia eden B.Ş. yaşananları şöyle anlattı:

Ailemden ayrı olduğum için yerimi söylemekle tehdit ediyordu. Ben Mersin'de yaşıyorum. Tarsus'a dolaşmaya gittik. Benimle ilişkiye girmek istedi, ben de 'Hayır' dedim. Bir boğuşma başladı. Ben de bilerek onu büfeye gönderdim. Ondan sonra çıplak ayakla kaçtım. Hatta kamera görüntülerinde de çok net var. Hiçbir şeyim yok, telefonum bile onun arabasında düşmüş.

Mersinde korku dolu anlar! Hayır dedi, kabusu yaşadı: Yerde sürüklendi, zorla araca bindirildi

“GÖMLEĞİMDEN ÇEKTİ ARABAYA KADAR”

Bir markete sığındığını belirten B.Ş. Y.K.’nın da peşinden geldiğini belirterek “Beni tuttu böyle, sürükledi. O gömleğimden çekti çekti arabaya kadar. Tabii orada bir boğuşma falan yaşanıyor. Ondan sonra bir kadın geliyor, beni kurtarıyor. Onun arabasının arkasına biniyoruz, orada kovalamaca başlıyor. Arkadan vura vura, vura vura. Öyle bir vuruyor ki hani ben dedim 'öleceğiz yani, bitti'. Uçurumdan gideceğiz. En son kamyonlar önümüzü kesti. Kadının zaten camını yumrukladı. Kadını çıkartmaya çalışırken ben de mecbur kendimi düşünmek zorunda kaldım. Kadının telefonunu alıp, birilerini arıyoruz. Hani 'gelin bizi kurtarın' diye. Ardından ben arka kapıdan kaçtım. Bir dükkanın arkasına saklandım" dedi.

Mersinde korku dolu anlar! Hayır dedi, kabusu yaşadı: Yerde sürüklendi, zorla araca bindirildi

“KORKUDAN SÖYLEYEMEMİŞTİM”

Genç kız daha önce de erkek arkadaşı hakkında 2 kere uzaklaştırma aldığını belirtti. B.Ş., "Benimle evlenmek istiyordu, ben onun evli olduğunu öğrendim ve ondan sonra uzak durmaya başladım. Bundan dolayı da zaten önceden iki kere uzaklaştırma almıştım. Hatta ihlal etmesine rağmen, korkudan ben yine bir şey söyleyememiştim” dedi.

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