Batman’da 2007 yılında bulunan erkek cesedinin kimliği 19 yıl sonra tespit edildi. Bir faili meçhul olayın daha aydınlığa kavuşturulduğunu duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, cesedin Aydın Özcan’a ait olduğunu açıklayarak, 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirtti.

Faili meçhul dosyalarındaki sır perdeleri birer birer aralanırken bir cinayet daha çözüldü. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın araştırmalarına göre, 2007 yılında Batman’da bulunan erkek cesedinin o yıldan bugüne dek hiçbir resmî işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan’a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edildi.

Batmanda 19 yıllık sır perdesini DNA araladı! Bir faili meçhul daha çözüldü, 10 şüpheli gözaltında

19 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI

İnceleme sonucu sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 yıllık sır perdesinin aralandığını açıkladı.

Gürlek “Yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatılan dosya kapsamında elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış düzenlenmiş ve şüpheliler gözaltına alınmıştır” dedi.

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının çok önemli olduğunu hatırlatan Bakan Gürlek “Dosya kapsamında elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış düzenlenmiş ve şüpheliler gözaltına alınmıştır. Bu 19 yıllık sır perdesini büyük bir sabır, dikkat ve profesyonellikle aydınlatan Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; üstün gayretlerinden ötürü kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve olayın izini süren JASAT ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğini söyledi.

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